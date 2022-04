Betrunkener 18-Jähriger randaliert auf EVAG-Betriebshof

Erfurt Am frühen Sonntagmorgen randalierte ein 18-Jähriger auf dem Wirtschaftshof der Erfurter Verkehrsbetriebe. Auch vom Eintreffen der Polizei ließ er sich nicht beeindrucken.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizei Erfurt Süd darüber informiert, dass am Wirtschaftshof der Erfurter Verkehrsbetriebe eine männliche Person randaliert. Ein Straßenbahnfahrer bemerkte bei seiner Einfahrt, gegen 01:00 Uhr, wie der 18-jährige Erfurter derart an der Schranke hantierte, dass diese abbrach. In der weiteren Folge irrte er auf dem Betriebshof umher.

Die eingesetzten Beamten konnten den mit über 2 Promille alkoholisierten jungen Mann feststellen. Er verhielt sich sehr aggressiv, herablassend und beleidigend. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis keine Folge leisten wollte und stattdessen damit drohte, weitere Sachbeschädigungen zu begehen, wurde er in Gewahrsam genommen.

Er hatte in den folgenden Stunden ausreichend Zeit, seine Taten Revue passieren zu lassen, so die Polizei. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und Beleidigung. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

