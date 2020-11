Erfurt. Ein betrunkener 33-Jähriger beendete seine chaotische Autofahrt erst auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Erfurt-Linderbach.

Betrunkener verliert in Erfurt-Linderbach Kontrolle über sein Auto

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, hatte der Mann kurz zuvor in der Straße Hinter den Wänden in Erfurt-Linderbach die Kontrolle über sein Auto verloren. Bei der Tankstelle rammte d 33-Jährige zunächst einen Lichtmast, durchfuhr anschließend eine Hecke, kollidierte dann mit einem Metallschild und kam erst auf dem Parkplatz eines Supermarktes.

Der Mann pustete beim Atemalkoholtest nach Angaben der Polizei einen Wert von 0,7 Promille. Sein Auto war nur noch Schrott. Aufgrund des Anblickes wurde der 33-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus gefahren. Gegen ihn Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Das Auto musste schließlich mit einem Kran geborgen werden.