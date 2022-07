Bienenhotels an Erfurter zu verschenken

Erfurt. Rotaract-Club will ein Zeichen gegen das Insektensterben setzen.

Der Rotaract Club Erfurt setzt gemeinsam mit dem Rotary Club ein Zeichen gegen das Bienen- und Insektensterben. Wie im vergangenen Jahr sollen daher eine begrenzte Zahl von Insektenhotels kostenlos an interessierte Erfurter Bürger verteilt werden. Die Aktion war im letzten Jahr auf große Resonanz gestoßen.

Mehrere Einzelpersonen, Kindertagesstätten und Kleingartenvereine konnten sich kostenlos ein solches Insektenhotel abholen. Dies erfolgte im Rahmen einer bundesweiten Aktion der Rotaracter, den Jugendorganisationen von Rotary, in der mehrere tausend derartiger Unterkünfte und Nistplätze für Bienen und andere Insekten geschaffen wurden.

Zehn Insektenhotels wurden jetzt vom Erfurter Christophoruswerk zum Materialpreis gefertigt. Sie sind 55 mal 32 Zentimeter groß und sollen kostenlos an ausgewählte Erfurter Bürger übergeben werden. Jeder, der in Erfurt einen Garten oder in der Nähe seines Grundstücks eine Freifläche mit Wildblumen hat, kann sich bewerben. Der Bewerbung soll ein Foto von der Fläche beigefügt werden, auf der das Insektenhotel aufgestellt werden soll. Sie ist bis zum 22. Juli 2022 zu richten an: bienenhotelserfurt@gmail.com.