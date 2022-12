Björn Casapietra freut sich auf das Konzert in der Erfurter Thomaskirche.

Björn Casapietra gibt Konzert in Erfurter Thomaskirche

Erfurt. Der Tenor singt Christmas Love Songs. Und will seine Erfurter Zuhörer zu Tränen rühren.

Eine Weltreise in Weihnachtsliedern, darauf können sich Besucher am Donnerstag in der Thomaskirche freuen. Der Tenor Björn Casapietra gibt ein romantisches Weihnachtskonzert unter dem Motto „Christmas Love Songs“.

Er liebt die wundervollen alten deutschen ebenso wie die schönsten italienischen, französischen und keltischen Weihnachtslieder. All diese werden durch seine ganz eigene berührende Interpretationskunst zu einem unvergesslichen Erlebnis. „Wir leben in harten Zeiten. Erst die Pandemie und jetzt dieser furchtbare russische Angriffskrieg auf eine junge ukrainische Demokratie. Musik hat jetzt einen Auftrag. Musik hat jetzt eine Aufgabe“, sagt er. Und die heißt für ihn: Hoffnung zu geben, zu heilen.

„Ich möchte nicht nur für die Ohren singen. Ich möchte tiefer rein in den Menschen. Am liebsten für die Seele singen. Wenn mein Publikum anfängt, irgendwann Taschentücher herauszuholen dann habe ich meinen Job richtig gemacht. Ich möchte mit meinem Weihnachtskonzert den Menschen Hoffnung machen, Trost spenden und Kraft“, sagt Björn Casapietra.

Tickets sind noch im Ticketshop, an der Tourist-Information und bei Eventim.de erhältlich. Beginn: 8. Dezember, 18 Uhr