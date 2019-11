Brand auf dem Erfurter Flughafen: Feuerwehren üben Ernstfall

Auf dem Erfurter Flughafen fand am Freitagabend eine Großübung statt.

Erfurt. Fast 200 Beteiligte probten am Freitagabend auf dem Erfurter Flughafen bei einer Katastrophenübung den Ernstfall.

Am Freitagabend übten auf dem Erfurter Flughafen die Flughafenfeuerwehr gemeinsam mit Berufsfeuerwehr, die Freiwilligen Feuerwehren, Rettungsdienst, Bundespolizei und Landespolizei. Die turnusmäßige Notfallübung ist Pflicht und muss alle zwei Jahre durchgeführt werden. Insgesamt waren 145 Einsatzkräfte vor Ort, hinzu kamen Beobachter der Flugsicherung, des Innenministeriums und anderer Behörden, so dass letztlich fast 200 Personen in die Übung involviert wurden.