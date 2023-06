Zwei Autos brannten in Melchendorf. Ein weiteres wurde beschädigt. (Symbolbild)

Brand in Melchendorf verursacht 23.000 Euro Schaden - Zwei Autos brennen lichterloch

Melchendorf. Die Feuerwehr wurde in der Nacht zum Mittwoch nach Melchendorf gerufen. Dort stand zunächst ein Fahrzeug in Flammen.

In der Nacht zum Mittwoch wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Feuer in Melchendorf gerufen. Wie die Polizei mitteilte, stand dort gegen 2.45 Uhr ein Skoda in Flammen.

Das Feuer breitete sich rasend schnell aus, griff auf einen BMW über und beschädigte noch ein weiteres Auto. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass eine unbekannte Person das Feuer mutwillig gelegt haben muss.

Es entstand ein Sachschaden von circa 23.000 Euro. Wegen des Verdachts auf Brandstiftung, hat die Kriminalpolizei Erfurt nun die Ermittlungen aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.