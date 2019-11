Broadway in der Theaterstraße

Die Dame in der Loge rechts hat angefangen. Sie hat getanzt zur Musik, weil sie nicht anders konnte. Ihr Beispiel hat andere nach kurzer Zeit angesteckt. Im Parkett dauerte es dann auch nicht mehr lange, und am Ende hat sich die Alte Oper in ein Tollhaus verwandelt. Standing Ovations für den Mann und sein Orchester, der das überwiegend reife Publikum dazu gebracht hatte, jede Zurückhaltung abzulegen – Tom Gaebel. Mister Swing, wie ihn seine Fans getauft haben, hat Frank Sinatra gesungen. Und wie.

Nonchalanter Charme und gute Laune

Wenn einer in Deutschland Sinatra kann, dann der 44-Jährige. Er hat den Broadway am Samstag ein Stückchen in die Erfurter Theaterstraße geholt. Mit einem hin- und mitreißenden Programm, in dem 19 der 21 Songs aus dem Repertoire des großen Frankie-Boy stammen. Und mit nonchalantem Charme und ansteckend guter Laune. So kam es, wie es bei so einer Konstellation immer kommt: Das Publikum wurde in einen geradezu euphorischen Rausch versetzt, was sich wiederum in der anderen Richtung in einer sich immer mehr steigernden Spielfreude der 12-köpfigen Band manifestierte. Am Ende hatten alle – Musiker und Fans gleichermaßen – einen grandiosen Abend erlebt.

Sinatra-Songs wie auf einer Perlenkette

Tom Gaebel – schwarzer Smokinganzug, weißes Hemd, Fliege, Lackschuhe, Einstecktuch, genau wie es Sinatra wahrscheinlich auch zelebriert hat – , ist mit dieser geradezu sensationellen Stimme gesegnet, die es erlaubt, wenn man ihn hört, die Augen zu schließen. Und dann das Gefühl zu haben, den großen Crooner, der das Great American Songbook entscheidend mit geprägt hat, leibhaftig vor sich zu haben. Mit „Bad Leroy Brown“ startete der überaus unterhaltsame Abend. Und er zog wie auf einer Kette die schönsten Sinatra-Perlen durchs Programm. „Fly me to the Moon“, „Come fly with me“, „Strangers in the Night“, „Quiet Nights“. Dazu eine Bossanova-Auswahl, mit der man sich mit dem „Girl from Ipanema“ an den Strand von Rio de Janeiro versetzen lassen konnte. Jeder Song ein Heilmittel gegen die depressive Novemberstimmung und den Nebel. Auch mit der Gala-Nummer des alten Paul-Robeson-Songs „Ol‘ Man River“, in dem Gaebel mit seiner unglaublichen variablen Stimme brillieren konnte.

„New York“ und „My Way“ und niemanden hielt es mehr auf dem Platz

Die Gaebelsche Sonne hat in diesen zwei Stunden alles an misanthropischen Gedanken hinweggefegt und das Publikum in der leider nicht ganz ausverkauften Alten Oper begeistert. Wer nicht dabei war, so viel ist sicher, sollte sich ärgern. Er hat einen wunderbaren Abend verpasst. Der letztlich, nachdem Tom Gaebel gerade noch „Just a Gigolo“ geboten hatte, in ein grandioses Finale einbog. Zuerst mit dem Überklassiker „New York“, bei dem es keinen mehr auf dem Platz hielt, auch wenn die Knie schmerzten. Und zu guter Letzt mit dem Königssong aus dem Fundus von Frank Sinatra – „My Way“. Da packte es dann auch den Letzten, und so manches Tränchen war nicht mehr zurückzuhalten. Der anschließende Jubelsturm, er hätte auch am Broadway nicht intensiver ausfallen können.