Erfurt. Wo „Rewe to go“ bis zum Sommer Kaffee verkaufte, bietet Peter Peterknecht bald Bücher, Comics und Mangas an. Und Blumensamen

Bücherladen und Buga-Portal öffnen am Erfurter Angerbrunnen

Der Erfurter Buchhändler Peter Peterknecht plant eine neue Filiale am Angerbrunnen, die zugleich als Buga-Portal dienen soll. Der „Book Up Store“ soll am 28. März am Anger 8 eröffnet werden, in dem bis zum Sommer ein „Rewe to go“ seine Snacks verkaufte.

Peterknechts Wortkreation „Book Up Store“ leitet sich von „Pop up Store“ ab, einer Bezeichnung für temporäre Geschäfte. Auch der neue Buchladen sei nur für eine befristete Zeit geplant, bestätigt Peterknecht. „Ziemlich genau für ein Jahr“, sagt er. Im Gegensatz zum Stammhaus am Anger 28 konzentriert sich der neue Bücherladen auf ein bestimmtes Spektrum. Die Schwerpunkte liegen auf Fantasy, Krimi, Manga, Comic und Kinderbuch. Eine große Abteilung ist für regionale und lokale Bücher vorgesehen. Dienstleistungen wie Bücherbestellung oder Abholung würden ebenfalls angeboten, sagt Peterknecht. Rewe stellt Geschäft temporär zur Verfügung Die Gelegenheit ergab sich, weil das Rewe-to-go-Konzept an diesem Standort nicht wie erhofft funktionierte und aufgegeben wurde, der Lebensmittelhändler aber weiter Pläne für das Ladengeschäft hat. Ab dem nächsten Jahr soll der Anger 8 den Eingangsbereich für einen neuen Rewe darstellen, der im benachbarten Anger 7 und darüber hinaus ein Grundbaustein der „Anger-Passage“ werden soll. Laut Peterknecht hat sich Rewe entschlossen, der Stadt Erfurt „etwas zurückzugeben“. Der Buchhändler kann das Geschäft also für ein Jahr zu günstigen Konditionen nutzen. Vermittelnd unterstützt habe das City-Management der Stadt. Aber auch Peterknecht will etwas für die Stadt tun, betont der Buchhändler. Daher habe er die Buga in das Konzept integriert, um die Bundesgartenschau ins Herz der Stadt zu bringen und von dort nach außen zu tragen. „Wir wollen Prospekte auslegen und Buga-Souvenirs verkaufen“, sagt Peter Peterknecht. „Ein Monitor im Schaufenster stellt Buga-Höhepunkte vor.“ Die technischen Voraussetzungen erlauben auch den Verkauf von Buga-Tickets. Gespräche dazu laufen mit der Buga gGmbH. Samenbomben für nette und für unfreundliche Nachbarn In einer eigenen Buga-Abteilung stellen zudem Bücher über Gartenkultur oder Samenkunde einen weiteren gedruckten Schwerpunkt dar. Auch gewisse gärtnerische Produkte würden verkauft, allerdings eher mit Augenzwinkern und unter dem Motto „Samen fürs Leben“. „Das beginnt mit schönen Dingen und endet mit Samenbomben sowohl für nette als auch für unfreundliche Nachbarn“, erzählt Peterknecht. „Es ist aber nicht unsere Absicht, den Blumenhändlern Konkurrenz zu machen.“ Dass der neue Laden dem Stammhaus oder anderen Bücherläden Konkurrenz macht, glaubt Peterknecht nicht. „Der Bedarf an gedruckten Büchern ist da, das zeigt die Existenz von uns und den Kollegen“, meint er. „Die Erfurter lesen sehr viel.“ Regale für drei Flaschen Eierlikör von der Krämerbrücke eingetauscht Trotz der günstigen Konditionen muss Peterknecht Investitionen schultern. Das Geschäft ist bereits neu gestrichen. Die Regale stehen an den Wänden und wurden bei einem Besuch am Donnerstag gerade eingeräumt. Ein Zufall hat für das Mobiliar gesorgt. „Die Regale habe ich für drei Flaschen Eierlikör von der Krämerbrücke eingetauscht“, verrät Peterknecht. Sie stammen von einem befreundeten Buchhändler aus Trier, der sein Geschäft kürzlich geschlossen hat. Noch kurioser: Ursprünglich gehörten die Regale zu „Buch Habel“, das bis vor einigen Jahren im Nachbargebäude Anger 7 saß. Neuer Ort für Lenk-Lesung: Noch vor der Eröffnung wird der „Book Up Store“ am Dienstag, 17. März, für eine Lesung geöffnet. Die Lesung mit Fabian Lenk im Rahmen der Kinderbuchtage sollte eigentlich im Polizeigebäude stattfinden, wurde aber kurzfristig verlegt. Die Uhrzeit verschiebt sich von 16 Uhr auf 16.30 Uhr. Die Veranstaltung ist ausverkauft.