Buga-Bauarbeiten am Erfurter Petersberg holen auf

Der Umbau des Kommandantenhauses zum „Petersberg-Entrée“ hat Fahrt aufgenommen. Die mit der Baufirma vereinbarte Beschleunigung werde durch drei zusätzliche Teams umgesetzt, sagt Buga-Dezernent Alexander Hilge (SPD). „Vor vier Wochen sah es deutlich schlimmer aus“, meint er. „Jetzt haben wir die begründete Hoffnung, dass wir pünktlich fertig werden.“

Das Kommandantenhaus soll bis zur Buga-Eröffnung am 23. April zu einem Museum für die Geschichte des Petersberges umgebaut werden. In einem neuen Anbau sind Service-Bereiche für die Besucher geplant. Historischer Pfusch am Bau hatte zusätzliche Arbeitsschritte erfordert und das Projekt deutlich komplizierter gemacht als geplant.

Derzeit würden die Wände für das Zwischengeschoss des Anbaus errichtet, bestätigt Hilge. Parallel werde vom Hersteller das Dach gefertigt, eine Arbeit, die ursprünglich erst nach Vollendung des Rohbaus beginnen sollte. „Die Abstimmung zwischen den Firmen funktioniert super“, sagt Hilge. Der Dezernent rechnet damit, dass der Rohbau des Anbaus bis Weihnachten fertiggestellt ist.

Den Staffelstab für das größte Sorgenkind unter den Bauprojekten hat das Kommandantenhaus an die Brücke über das Lauentor zur Bastion Martin abgegeben, die vom Projekt Bastionskronenpfad übrig geblieben ist. Weil der vollständige Höhenpfad mit einer Doppelbrücke über das Lauentor nach Protesten von Naturschützern nur gebaut werden kann, wenn entsprechende Gerichtsurteile fallen, musste die Statik völlig neu berechnet werden.

„Der Bastionskronenpfad wurde als Einheit entworfen“, meint Hilge. „Seit Monaten sind wir dabei, das Projekt umzuplanen.“ Die Gefahr, dass die verbliebene Brücke nicht rechtzeitig fertig werde, sei „erheblich“.

Derweil halte nicht nur die Stadt, sondern auch der Freistaat als Fördermittelgeber an dem Gesamtprojekt einschließlich des umstrittenen Baumkronenpfades durch das geschützte „Wäldchen“ fest. „Dem Freistaat ist das Projekt für den barrierefreien Tourismus wichtig“, sagt Hilge. „Nicht ohne Grund wurde der Bastionskronenpfad mit der höchsten Förderwürdigkeit aller Petersberg-Projekte eingestuft.“