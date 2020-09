Bundesprominenz 2022 in Erfurt

In diesem Jahr, in dem Thüringen turnusmäßig den Bundesratsvorsitz übernimmt, sollen die Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit am 3. Oktober in der Landeshauptstadt stattfinden. Landesregierung und Stadtverwaltung haben bereits eine vom Kabinett bestätigte Absichtserklärung unterschrieben, die nun der Stadtrat als Grundlage weiterer Planungen bestätigen soll.

Als Teilnehmer erwartet werden unter anderem Bundespräsident, Bundeskanzler sowie sämtliche Ministerpräsidenten. Wer im Oktober 2022 Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist, wird sich allerdings erst nächstes Jahr bei der Bundestagswahl entscheiden.