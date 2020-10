Bunte Oasen für Bienen und andere Insekten in Erfurt

Wer mit der Plakette „Bienenfreunde Thüringen 2020“ geehrt wird, hat weit mehr getan als nur ein Stückchen „Bienenweide“ vor seiner Tür anzubieten. Ausgezeichnet mit dieser Plakette wurde jetzt der Erfurter Stadtverband der Kleingärtner. Und dabei ging es um alle Aktivitäten, die es im laufenden Jahr zum Schutz von „bestäubenden Insekten“ und vor allem von Bienen gab und gibt.

Ehrung für Aktivitäten der Erfurter Kleingärtner entgegengenommen

Urkunde und Plakette nahm der stellvertretende Vorsitzende Frank Möller für die 119 Kleingartenvereine unter dem Dach des Stadtverbandes vom Landwirtschaftsministerium und dem Landesverband der Imker entgegen.

Die Urkunde für Bienenfreunde. Foto: Lydia Werner

„Seinen Anfang nahm das, als wir allen unseren Vereinsvorsitzenden jeweils eine Tüte mit bienenfreundlichen Sämereien übergaben“, berichtet Frank Möller. Jede war mit Samen für etwa zwei Quadratmeter blütenreichem Grün gefüllt. In der Fläche machte das also in diesem Jahr 240 Quadratmeter buntes Grün für Bienen und Co. außer der Reihe. Zudem hätten Kleingärten und auch andere Gärten fast das ganze Jahr über Blumen für Insekten anzubieten. „Ein Rapsfeld blüht vielleicht wunderschön, aber nicht lange – und danach gibt es keine Blüten mehr weit und breit“, pocht er auf die Wirkung.

Gepunktet auch mit Biotopen, Insektenhotels oder Totholzhaufen

„Und die Leute haben in Eigenregie noch mehr in ihren Kleingärten geleistet“, so Frank Möller weiter. Sie punkteten beispielsweise mit Biotopen. Ein Igelhaus ist vielleicht nicht ganz so bekannt wie ein Insektenhotel, aber auch das wurde im Vorfeld des Wettbewerbs in Kleingärten gebaut. Ein weiterer Grund der Jury, den Stadtverband auszuzeichnen, waren wohl auch die Schulungen der Fachberater. Das Thema Insektenschutz und Vorschläge, diesen zu praktizieren, spielten eine große Rolle.

Der Stadtverband schiebt solche Aktivitäten nicht nur an. Bei Gartenbegehungen schauten sich Vertreter die Erfolge an. „Das geht natürlich nur punktuell, nicht flächendeckend.“ Die Mitgliedsvereine haben aber auch Erfolge fotografiert und Fotos zugeschickt.

Mitgliedsvereine wetteifern alle zwei Jahre um die besten Plätze

Für das gesamte Stadtgebiet findet alle zwei Jahre ein Wettbewerb um den „Besten Kleingartenverein“ statt. Als Schwerpunkt fließt in die Bewertung ein, was ökologisch nachhaltig passiert. So werden unter anderem die Anzahl von Kompostern, Insektenhotels und ganzjährigen Blumenfeldern ermittelt. In diesem Zusammenhang gibt es auch Empfehlungen und Hinweise zur Verbesserung.

Auszeichnung wirkt als Ansporn und weckt kreative Ideen

Die Kleingärtner in Erfurt sehen die Bienenfreunde-Auszeichnung als Ansporn. Der Stadtverband will weitere Projekte ausschreiben, zum Aufstellen weiterer Insektenhotels, zum Gestalten von Biotopen oder zum Aufhängen von Nistkästen bewegen. Und es sind immerhin 8871 Parzellen in den 119 Kleingartenvereinen, die unter dem Dach des Stadtverbands der Kleingärtner organisiert sind.