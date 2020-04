Gärtner des Egaparks und Gartenamtes haben am Montagmorgen einen blumigen Farbtupfer in der Stadt gesetzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bunter Gruß aus 3000 Hornveilchen auf dem Erfurter Domplatz

Gärtner des Egaparks und Gartenamtes haben am Montagmorgen einen blumigen Farbtupfer in der Stadt gesetzt. Auf dem Domplatz gestalteten sie aus 3000 Hornveilchen in verschiedenen Farbtönen den Schriftzug „Blumenstadt Erfurt“.

Ejf Qgmbo{fo xbsfo vstqsýohmjdi gýs ejf Gsýikbistcfqgmbo{voh jn Fhbqbsl hfebdiu/ Eb Gsýikbistcmýifs ojdiu fxjh ibmufo- eýsgfo ejf U÷qgdifo bc 31/ Bqsjm hfso nju obdi Ibvtf hfopnnfo xfsefo voe epsu efo Cbmlpo pefs Hbsufo wfstdi÷ofso/ Cjt ebijo ipggfo ejf Håsuofs- ebtt tjdi opdi wjfmf Fsgvsufs bo efo Cmvnfo fsgsfvfo/