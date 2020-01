Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

CDU Erfurt wählt neuen Vorsitzenden

Auf dem sehr gut besuchten Parteitag wählten die Mitglieder des CDU Kreisverbandes Erfurt am Samstag Wolfgang Weisskopf zum neuen Vorsitzenden. Der 60-Jährige setzte sich im Tagungsraum „Erfurt“ in der Eislebener Straße mit 78 zu 69 Stimmen knapp gegen den Mitbewerber Niklas Waßmann durch. 148 Parteimitglieder hatten abgestimmt, ein Wahlzettel war ungültig.

Marion Walsmann will sich auf Aufgaben im Europaparlament konzentrieren

Die bisherige Vorsitzende der CDU Erfurt, Marion Walsmann, war nach 25 Jahren in dieser Funktion nicht mehr zur Wahl angetreten. Sie wolle sich auf ihre Aufgaben als Thüringens einzige Abgeordnete im Europaparlament konzentrieren, sagte sie. Sie versprach jedoch, sich nicht von allen Aufgaben in Erfurt zurückzuziehen. Noch bevor es an die geheime Wahl des neuen Vorsitzenden ging, wurde in einer offenen Abstimmung Marion Walsmann zur Ehrenvorsitzenden der CDU Erfurt gekürt, ohne Gegenstimmen und mit sieben Enthaltungen. Den Antrag hatte der Ortsverband Petersberg gestellt.

Die Gräbenkämpfe in der CDU zu beenden – „am besten hier und jetzt“ hatte Weisskopf in seiner Rede vor der Abstimmung gefordert und damit auch eine der Herausforderungen formuliert, die nun auf ihn zukommen.