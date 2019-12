Centrum-Nachfolger „Central“ eröffnet am 21. Dezember

Schlussspurt für den „Club Central“ am Wasserturm in Erfurt: Andreas „Brette“ Bretschneider und sein Team stehen kurz vor Abschluss der Vorbereitungen, den Nachfolger des legendären Club Centrum eröffnen zu können. Geplanter Termin ist nun der Samstag, 21. Dezember. Rechtzeitig vor dem Fest, hatte Betreiber Bretschneider doch eine Eröffnung als Weihnachtsgeschenk versprochen. Letzte Genehmigungen seien auf dem Weg, sodass einem „Grand Opening“ nichts mehr im Wege stehen dürfte, wie Bretschneider sagt. Sogar der Bus, der nicht-motorisierte Partygäste von der Erfurter Innenstadt zum Club am Wasserturm bringen soll, ist schon bestellt.

Eröffnet wird der Club mit einem Disco-Abend, damit alle Gäste sich erst einmal vertraut machen können mit der neuen Adresse. Ursprünglich war ein Konzert mit Lea als Auftakt für den Club- und Konzertbetrieb Anfang November gedacht gewesen. Die Sängerin aber hatte aus gesundheitlichen Gründen ihren Auftritt absagen müssen, sodass für die Einrichtung des neuen Clubs letztlich mehr Zeit blieb. Bereits gebucht sind Acts wie ASP, Von Wegen Lisbeth, 102 Boyz, Dritte Wahl und Axel Rudi Pell, die im Central 2020 auftreten werden.