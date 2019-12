Die Charité in Berlin war für einige Monate der Arbeitsplatz von Hans Wolfgang Kölmel. Jetzt erinnert sich der Professor für Neurologie an jene Tage.

„Charité 91“ könnte TV-Serie fortschreiben

Anfang 1991 trifft der Neurologie-Professor und heutige Wahl-Erfurter Hans Wolfgang Kölmel die Entscheidung, sich für eine Stelle in den neuen Bundesländern zu bewerben. Er erhält das Angebot, an die Charité zu wechseln. Ein Krankenhaus zweifellos von Weltruf, in der Tradition von Sauerbruch, Koch und Ehrlich, dem in jenen Tagen aber schwierige Umbrüche widerfahren. Was Kölmel dabei erlebt, hat er jetzt auf rund 200 Buchseiten notiert: „Charité 91 – Schritte in eine neue Zeit“ heißt sein gerade veröffentlichtes Buch.

Hans Wolfgang Kölmel ist Neurologe in Erfurt und jetzt unter die Buchautoren gegangen. Foto: Ralf Carl Es ist die erste nicht-wissenschaftliche Arbeit des Neurologen Kölmel, der drei Jahre an dem Buch „geschuftet“ hat, wie er sagt. Von der Charité war der 1994 im Schwarzwald geborene nach Erfurt gewechselt, hat hier ab Oktober 1993 als Neurologe gewirkt zunächst an der Medizinischen Hochschule, bis 2009 dann am Helios-Klinikum. Seit zehn Jahren befindet sich Kölmel im Ruhestand, gibt weiterhin Unterricht, erstellt Gutachten, ist Teil einer Praxis – und nahm sich die Zeit, um sich an „chaotische Zeiten“ an der Charité in Berlin zu erinnern. „Schriftstellernde Ärzte sind in der Regel nicht zu genießen“, sagt Kölmel mit einem Augenzwinkern. Für einen schreibenden Mediziner ist Kölmel jedoch ein echtes Kunststück geglückt: Weder ist das Buch wissenschaftlich überfrachtet, noch ist es ein seichter Arztroman geworden, sondern ein äußerst lesbares, sprachlich lebendiges Zeit-Dokument einer Phase des Umbruchs, wie sie viele Menschen Anfang der 1990er Jahre erlebten. Eine Zeit, die 30 Jahre danach verstärkt in den Fokus der Aufarbeitung rückt. „Ich beschreibe das Schicksal vieler Menschen damals im Osten, die in Unsicherheit um ihre Stelle waren. Von Verdächtigungen, wer ein Stasi-Spitzel sein könnte...“, führt Kölmel aus. Auch ihm sei damals angelastet worden, er habe Drähte zum Westen, wolle den ganzen Laden nur ausspionieren. Mancher habe sich damals vor ihm und seiner hohen Position gefürchtet. Erst langsam habe man sich an seine Art gewöhnt, beim Durchsetzen seiner Ziele eher mild und weich aufzutreten. Kölmel beschreibt die Hürden des Alltags jener Tage, im Privaten wie im Arzt-Beruf. Er zeichnet das Bild eines Krankenhauses, das damals im Chaos zu versinken droht. Die Spannung und die Angst, die damals in Sitzungen herrschte, die Entfernung von IMs und die Bespitzelung Einzelner, die zur Verzweiflung und bis zum Suizid führte. Teils dramatisch, teils komisch muten die Versuche an, mit denen die Klinik in die neue Zeit geführt werden soll. Exemplarisch dafür lässt Kölmel seine ersten sechs Monate an der Klinik für den Leser Revue passieren. Mit Liebe zum Detail und immer mit einer Portion Humor beschreibt Kölmel beispielsweise die damals katastrophalen Telefonverbindungen, wenn es um Kontakte nach Westberlin ging. Durchaus denkbar, dass seine Erinnerungen einfließen werden in weitere Teile der TV-Serie zur Charité. Aktuell liefen Dreharbeiten zur DDR-Zeit zunächst bis zum Mauerfall, weiß Kölmel, der über gute Kontakte zum Filmgeschäft verfügt. Spätere Zeitphasen nicht ausgeschlossen. Schließlich sind seine Brüder in der Branche, einer davon erfolgreich als Filmproduzent tätig. Bis es vielleicht soweit ist, verbleibt „Charité 91“ als eine überaus lesenswerte Lektüre.