Corona: Ein Monat ohne Vorstellungen im Theater

Alle Vorstellungen und Konzerte abgesagt sind im Theater Erfurt. Das gilt ab sofort und bis zum zum 10. April, auch für Führungen und andere im Haus geplante Veranstaltungen. Damit reagiert das Theater die Empfehlungen zur Eindämmung der Cornona-Verbreitung. Generalintendant Guy Montavon: „Wir bedauern diese Entscheidung sehr, sehen uns aber in der Verantwortung gegenüber unserem Publikum und den Mitarbeitern des Hauses.“ In den Zeitraum fallen auch die Premieren von “In der Strafkolonie“ und „Le nozze di Figaro“, für die die Ensembles lange geprobt haben: „Wir hoffen, beide Inszenierungen schon bald zeigen zu können.“ Für die Rücknahme oder den Umtausch gekaufter Karten, können sich Betroffene bis zum 15. April im Besucherservice, telefonisch unter der 0361 / 22 33 155 oder per Mail an service@theater-erfurt.de wenden. Das gilt auch für Abonnenten.

Auch das 27. Erfurter Entenrennen wird nicht wie geplant stattfinden. Nach dem vom Freistaat verhängten Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern haben die Organisatoren des Erfurter Entenrennens am Dienstagabend die für den 5. April 2020 geplante 27. Auflage abgesagt. Eventuell werde das Entenrennen im Zuge des Oktoberfestes Ende September 2020 nachgeholt, sollte sich die Lage bis dahin entschärft haben.

Zumindest was das Doppelkonzert von „Knorkator“ am 12. und 13. März im HsD angeht, gibt es inzwischen Klarheit: Die Band hat ihre komplette Tour abgesagt und auf 2021 verlegt. Karten behalten bis dahin ihre Gültigkeit, sagt Veranstalter Reiner Kalisch. Er hofft auf Verständnis der Fans und darauf, dass die Kartenbesitzer sich in Geduld üben. Fragen aber bleiben: Wie soll er das „Pothead“-Konzert am 3. April im HsD handhaben? „Für das letzte Konzert haben wir knapp über 500 Karten verkauft. Muss ich dieses Mal bei 499 einen Schlussstrich ziehen?“, fragt sich Kalisch. Und obwohl sich der von ihm angemietete Konzert-Saal im HsD auf einer Etage mit dem städtischen Gesundheitsamt befindet, fehlte ihm auch am Mittwoch noch eine offizielle Information zur generellen Vorgehensweise.

Veranstaltungen auch zwischen 500 und 1000 Teilnehmern sollten „restriktiv behandelt werden“, zitiert Bürgermeisterin Anke Hofmann-Domke aus dem Erlass des Landesverwaltungsamtes. Sofern eine solche Veranstaltung stattfinden soll, sei dies dem Landesverwaltungsamt vorher anzuzeigen. Zu berücksichtigen sei bei einer Genehmigung die Größe der Räumlichkeit zur Personenzahl. „Auch hier ist eine Registrierung der Personen durch den Veranstalter in jedem Fall sicher zu stellen“, heißt es weiter. Personen mit „erkennbaren respiratorischen Erkrankungen“ dürfe kein Zugang gewährt werden. Heißt: Wer Anzeichen einer Grippe zeige, erhält keinen Einlass. Verstöße müssten zum sofortigen Abbruch der Veranstaltung führen.

Mitarbeiter des Gesundheitsamtes kämen zur Kontrolle vor Ort, hat Reiner Kalisch auf Nachfragen erfahren. „Was aber, wenn jemand im Konzertsaal nießt, ist dann sofort das ganze Konzert abzubrechen?“. Ein Risiko, dem sich kein Veranstalter aussetzen könne, sagt er, während er auf weitere amtliche Hinweise zu einer praktikablen Lösung hofft.

Eine „mittlere Katastrophe“ stellt die Absage des Altstadtfrühlings für die Schausteller dar. „Der Winter war schon lang, der Veranstaltungsort Erfurt ist für uns immer wichtiger. Diese Absage schlägt ins Kontor“, sagt Fritz Krebs, der im Winter in neue Fahrzeuge für seinen Autoscooter investiert hat. Ersatz, auch finanziell gesehen, gebe es für die drei Wochen Ausfall wohl keinen. Krebs und seine Familie wollen die Zeit in ihrem Winterlager in Schmira überbrücken: „Was bleibt uns anderes übrig?“ Anschlusstermin ist für ihn und viele in Erfurt beteiligte Schausteller das Frühlingsfest in Gera, das ebenfalls noch unter einem Fragezeichen steht.