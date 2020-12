An 27 Erfurter Einrichtungen sind aktuelle Corona-Infektionen bestätigt. Das hat die amtierende Amtsärztin Winnie Melzer mitgeteilt. Darunter seien 16 Schulen, an denen der Unterricht eingeschränkt sei. Eine komplette Schulschließung gebe es derzeit nicht.

Auffällig wurde zuletzt die Waldorfschule, aus der insgesamt fünf positive Tests gemeldet wurden. Derzeit laufen die Umgebungsuntersuchungen.

Auch fünf der 21 Erfurter Pflegeheime verzeichnen nach den Informationen des Gesundheitsamtes ein Infektionsgeschehen. Dabei handelt es sich um das Deutschordens-Seniorenheim im Rieth, die Helios-Residenz am Wiesenhügel, das Caritas-Altenpflegeheim Carolinenstift im Zentrum, den Pflegewohnpark der Generationen in Ilversgehofen und das Awo-Seniorenpflegeheim „Am Park“ in Vieselbach.

Anstieg führt zu 570 aktiven Fällen

Stadtweit meldete das Gesundheitsamt am Mittwoch 38 neue Fälle. Der Anstieg führte zu 570 aktiven Fällen und zu einer 7-Tage-Inzidenz von 77,6. „Wir liegen stabil unter 100“, sagt Melzer. „Das zeigt, dass die Bremse funktioniert.“ Der Kurs werde konsequent weiter verfolgt, um den Wert wieder unter 50 Infektionen pro Woche und 100.000 Einwohner zu bringen.

Auch für Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) zeigt die im Vergleich zu anderen Kommunen niedrige Inzidenz, „dass wir in den letzten Wochen gemeinsam vieles richtig gemacht haben“. „Ich danke den Kollegen, die seit Wochen an der Front arbeiten“, betont Bausewein.