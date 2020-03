In Erfurt sitzen bei strahlendem Sonnenschein hinter der Krämerbrücke zahlreiche Menschen zusammen, obwohl in Thüringen das Bilden größerer Menschenansammlungen von mehr als 50 Personen derzeit verboten ist.

Erfurt. Soziale Kontakte sollen auf ein Minimum beschränkt werden. In Erfurt waren am Samstag Straßencafés und Restaurants sehr gut besucht. Die Forderung nach Aktivierung des IMAS-Krisenstabes werden laut.

Corona-Krise in Erfurt: Straßencafés gut besucht - Hamsterkäufe im Discounter

Veranstaltungen und Ansammlungen von mehr als 50 Menschen sind in Thüringen wegen der Coronavirus-Pandemie verboten. Sie müssen aufgelöst werden. Auf diese Verschärfung der Verhaltensregeln hatte sich die Landesregierung am Freitag in einer Telefonkonferenz verständigt, teilte das Gesundheitsministerium am Samstag mit.

Bei vielen Thüringern ist diese Ansage aber noch nicht angekommen. Trotz der Forderung, soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken, waren Samstagmittag bei strahlendem Sonnenschein beispielsweise in Erfurt Straßencafés und Restaurants sehr gut besucht. Wo es möglich war, ließen sich die Sonnenhungrigen auch im Freien nieder. Gedränge in zahlreichen Discountern Gedränge herrschte Freitagabend und am Samstag auch in zahlreichen der Thüringer Discountern. Nach den jüngsten Ankündigungen, dass die Coronavirus-Pandemie sich in den kommenden fünf Wochen weiter ausbreiten werde, nutzen viele ihren Wochenendeinkauf auch dazu, Vorräte für eine mögliche Quarantäne oder vielleicht doch auftretende Lieferengpässe anzulegen. Lange Warteschlange und Menschenansammlungen waren die Folge. Trotz Beteuerung der Bundesregierung, dass es keine Versorgungsengpässe geben werde, wurden Klopapier, Nudeln oder Konserven zusätzlich gekauft. Mal fehlte am Samstag in einem Geschäft das Klopapier, mal waren die preiswerten Nudeln ausgegangen. Desinfektionsmittel oder feuchte Reinigungstücher für die Hände sind flächendeckend vergriffen. Die meisten anderen Artikel sollen bis Montag wieder nachgeliefert werden, lautete zumeist die Auskunft. Mit Stand Samstagmittag waren in Thüringen 42 Erkrankungen mit dem neuen Coronavirus bekannt. Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) räumte ein, dass es noch viele offenen Fragen beispielsweise zu der ab Dienstag verfügten Schließung der Schulen und Kindertagesstätten in Thüringen gebe. „Wir arbeiten daran, diese Situation zu bewältigen. Es wird auf alle Fragen Antworten geben", erklärte die Ministerin Samstagmittag. Unterdessen fordert CDU-Innenexperte Raymond Walk angesichts des Ausmaßes der Coronavirus-Pandemie den IMAS-Krisenstab beim Thüringer Innenministerium zu aktivieren. Von den Folgen der Pandemie seien längst nicht mehr nur das Gesundheitswesen betroffen sondern weite Teile der Gesellschaft, egal ob es die Versorgung der Bevölkerung betrifft, die Schulen und Kindertagesstätten, die öffentliche Verwaltung oder Polizei und Feuerwehr. Zudem werde eine landesweite Hotline benötigt, um die Fragen der Bürger beantworten zu können. Auch deshalb reiche es aus Sicht von Walk nicht, wenn in Thüringen das Krisenmanagement nur vom Gesundheitsministerium und einer Koordinierungsgruppe geleistet werde. Im „Interministeriellen Arbeitsstab für Notfalllagen" (IMAS) auf Ebene der Staatssekretäre arbeiten Experten, die für derartige Situationen ausgebildet und geschult wurden, erklärt der CDU-Politiker. Der Krisenstab vereine alle Ministerien und weitere Landes- sowie die Sicherheitsbehörden. Je nach Situation unterstützten weitere Ämter und Experten die Arbeit. IMAS ist in Erfurt in einem eigenen Lagezentrum untergebracht. Regierung solle Entscheidung zum Aktivieren von IMAS treffen Der frühere Polizeidirektor betont ausdrücklich, dass sich seine Forderung weniger an das Innenministerium sondern viel mehr an die gesamte Landesregierung richte, endlich die Entscheidung zum Aktivieren von IMAS zu treffen. Am Freitag ist nach seinen Worten während der Telefonkonferenz diese Möglichkeit verpasst worden. Bis zur Kabinettssitzung kommenden Dienstag dürfe aber nicht gewartet werden, zeigt sich der frühere Polizeidirektor überzeugt. Das Thüringer Innenministerium verweist am Samstag gegenüber dieser Zeitung darauf, dass es ein abgestuftes Notfallsystem gebe. „Das enthalten auch die rechtlichen Voraussetzungen um IMAS aufzurufen", erklärt ein Ministeriumssprecher dieser Zeitung. Dazu gehöre auch, dass die Landkreise mit einer Krisensituation überfordert seien weshalb für die eine „Koordinierung interministerielle Landeshilfe erforderlich" werde. Bisher ist offenbar aus Sicht der Landesregierung eine solche Situation noch nicht eingetreten.