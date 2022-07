„Creme Brühlee“ lädt in den Brühler Garten ein

Erfurt. Ihre charismatische Stimme zur Gitarre erklingen lässt Joyce November am Dienstag, 12. Juli, im Brühler Garten.

Die städtische Veranstaltungsreihe „Creme Brühlee“ lädt auch im Juli wieder zu einer kleinen Auszeit in den Brühler Garten ein. Am Dienstag, 12. Juli, um 17 Uhr, sind Zuhörer mit Picknickdecke und Picknickkorb zu einem Konzert der Singer-Songwriterin Joyce November eingeladen. „Joyce November versteht es, die Zuhörenden allein mit Gitarre und charismatischer Stimme in ihren Bann zu ziehen“, heißt es über die Sängerin. Der Eintritt ist kostenlos.

Am 9. August spielt dann das Ateliertheater Erfurt das Stück „Kleine Prinz“ zu „Creme Brühlee“ im Brühler Garten. Den Abschluss für dieses Jahr bildet das Kinderkonzert „Nepomuk & der Rabel“ mit Annika Bosch und Tilman Wölz am 13. September.