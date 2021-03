Erfurt vor 500 Jahren

500 Jahre Evangelisch in Erfurt – dieses Ereignis soll ansprechend begangen werden. Der Kirchenkreis hat sich daher dazu entschlossen, eine Projekt- und Veranstaltungsreihe in diesem Jahr zu starten, die bis zum Jahr 2030 andauert.

Es ward im April 1521 als Martin Luther von Wittenberg nach Worms zieht. Am 7. April macht er Zwischenstation in Erfurt. Hier, wo er einst studierte und Mönch wurde, wird er stürmisch empfangen. Zum Reichstag in Worms fand Luthers Auseinandersetzung mit den Altgläubigen um Kaiser und Papst einen Höhenpunkt. Für den Reformator gestaltete sich der Weg dorthin zu einem wahren Triumphzug. Der Aufenthalt in Erfurt vom 6. bis zum 8. April 1521 wirft ein Schlaglicht auf die Begeisterung, mit der die Gedanken Luthers aufgenommen wurden.

Besonders der Empfang vor den Toren der Stadt Erfurt steht für diese Episode der Geschichte der Reformation. Auf der Weimarischen Landstraße hatten Bürger, Vertreter des Rates und die Leitung der Universität unter Rektor Crotus Rubeanus Luther feierlich empfangen. In die Stadt zog man durch das Schmidtstedter Tor ein. Luther predigte in der überfüllten Kirche des Augustinerklosters – bald danach wurde die erste evangelische Pfarrstelle in Erfurt besetzt.

Erinnernd an dieses Ereignis werden in Kooperation mit der Konrad-Adenauer-Stiftung am 7. April um 19 Uhr zwei Impulsvorträge übertragen. Was ursprünglich vor Publikum geplant war, wird digital stattfinden. Norbert Lammert und Thies Gundlach reden zum großen Thema „Das hohe Ideal der Gewissensfreiheit in stürmischen Zeiten".

Am 11. April wird anlässlich des Jubiläums ein Gottesdienst in Erinnerung an Luthers reformatorische Predigt vor 500 Jahren stattfinden. „In die Augustinerkirche passen unter Beachtung der Coronaregeln 130 Personen. Pfarrer Bernd Prigge und ich haben uns überlegt, eine Dialogpredigt zu halten", sagt Matthias Rein. Musikalisch begleitet wird der Gottesdienst vom Posaunendienst und einem kleinen Männerchor der Augustinerkantorei.

Im Anschluss an den Gottesdienst wird erstmals der Film „Luther zu Gast in Erfurt am 7.4.1521 – eine Spurensuche“ präsentiert. Das etwa 20-minütige Video war eigens für das Jubiläum gedreht worden beziehungsweise wird in der kommenden Woche mit Bürgern von Nora gedreht. Tim Röder vom Jugendtheater Schotte spielt den Martin Luther. Auch im Rathaus fanden Dreharbeiten statt, schließlich zeigt eines der Bilder aus dem Gemäldezyklus von Eduard Kämpffer im Rathaus-Festsaal Martin Luther auf der Reise zum Reichstag nach Worms. Ebenso wurde in der Bibliothek des Augustinerklosters gedreht, zwei Experten, Michael Ludscheidt und Andreas Lindner, berichten für den Kirchenkreis über Luthers Auftritt und die Bedeutung seiner reformatorischen Predigt.

„Wir denken derzeit über ein Signe statt, das irgendwie das Evangelische und Erfurt verbindet. Eventuell beziehen wir die Lutherrose sein oder den Blitz von Stotternheim“, sagt Matthias Rein. Er blickt auch auf den Sommer: Am 4.7. findet ein Gottesdienst in der Michaeliskirche statt anlässlich der Ernennung von Georg Petz zum ersten evangelischen Pfarrer vor 500 Jahren.

Details zum Programm unter:www.kirchenkreis-erfurt.de