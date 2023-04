Das Superosterei von Erfurt-Melchendorf

Melchendorf. Im Erfurter Ortsteil Melchendorf ist ein riesiges Osterei zu entdecken. Es ist auf originelle Weise geschmückt worden.

Auf Anregung des Traditionsvereins Melchendorf stellte der einheimische Schmiedemeister Olaf Schwade vor mehr als drei Jahren ein über zwei Meter großes Metallei her, welches von einigen Mitgliedern mit vielen bunten Eiern geschmückt wurde. Dieses Jahr sollte es ein außergewöhnlich geschmücktes Ei werden. So rief der Vorstand des Traditionsvereins zum Malen von Osterbildern auf. 92 Bilder kamen zusammen, die einlaminiert ans Ei gebracht werden mussten. Kinder und Enkelkinder der Vereinsmitglieder, Kinder der Melchendorfer Kita St. Nikolaus, des Evangelischen Kindergartens am Drosselberg, der Regelschule Elxleben und der Melchendorfer Tagesmutti verewigten sich als kleine Künstler. Zudem bekam das Osterei eine Beleuchtung.