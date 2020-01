Dauer-Baustelle in Kleinfahner nimmt langsam Kontur an

Das Obstbaumuseum wurde im vergangenen Jahr zwar eröffnet, die Bauarbeiten im „Hintergrund“ gehen aber weiter. Denn das Bürgerhaus von Kleinfahner, der „Rautenkranz“, ist noch lange nicht perfekt, noch nicht komplett. Denn die Scheune des zur ehemaligen Gaststätte gehörenden Hofes ist immer noch eine Baustelle. In ihr soll sich einmal das Vereinsleben im Ort konzentrieren, wünscht es sich Hartmut Lipprandt vom Kulturverein Kleinfahner. Auch soll sie als Depot für das Obstbaumuseum dienen, um dort wechselnde Ausstellungen anbieten zu können.

Er hat sich vor Jahren das ehrgeizige Projekt auf die Fahne geschrieben - und lässt seitdem nicht locker. Und dies mit sichtbarem Erfolg. Das vor wenigen Jahren noch vom Verfall gezeichnete Gebäude seht inzwischen auf festen Füßen. Derzeit zwingen die Temperaturen zwar zu einer Winterpause, dass die Baustelle nur kurz ruht ist aber nur zu offensichtlich. Fast in jedem Raum der Scheune wird gewerkelt, stehen Werkbänke, wie nur kurzzeitig erlassen. Unter dem Dach werden Leitungen gezogen, wird isoliert, und im unteren Bereich wurden viele Räume bereits beräumt, zum Teil schon verputzt. Die Waschküche, erklärt Hartmut Lipprandt, soll als solche weitgehend weiter genutzt werden. Nicht um dort Wäsche zu waschen, sondern für Schlachtfeste traditioneller Art.

In der alten Waschküche sollen irgendwann wieder Schlachtfeste gefeiert werden. Foto: Hartmut Schwarz

Er hat beim Konzept für den Umbau besonderen Wert darauf gelegt, dass alle Räume barrierefrei zugänglich sind -mit einer einfachen, preiswerten Lösung. Da das Gebäude an eine Hanglage grenzt, ist es künftig möglich, durch die Scheuneneinfahrt in den Obstgarten und von dort in die erste Etage zu gelangen - ganz ohne Stufen überwinden zu müssen. Der Obstgarten selbst wurde im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Firma Kirchner komplett gerodet. Die alte Laube wurde entfernt und das Gelände geebnet. Hier sollen künftig alte Obstsorten das Spektrum der Besucher erweitern. Nicht als Konkurrenz für den Obstlehrpfad in Gierstädt, betont Lipprandt, sondern vielmehr als Ergänzung. Die ersten zwei Bäumchen (zwei Schenkungen) warten bereits darauf in die Erde gesetzt zu werden.

Wieder steht ein Hänger voll Abriss-Schutt bereit. Die Entsorgung übernimmt ein Sponsor. Foto: Hartmut Schwarz

Auf Schenkungen und Spenden sei man zum Großteil auch beim sonstigen Umbau ausgewiesen. Der Lehm für den Putz wurde wurde von einheimischen Unternehmen gesponsert, ebenso die Elektrotechnik. Unternehmen der Region sei auch zu verdanken, dass die Statik im größten Raum der Scheune in den Griff bekommen wurde - dort wo künftig gefeiert werden soll. Durch ein cleveres Balken-System konnten die ursprünglich veranschlagten Kosten von 30000 Euro auf 1700 reduziert werden. Dazu kommt, dass sich immer mehr Einwohner am Projekt beteiligen, dass das Engagement wächst. Lipprandt: „Erst haben wir zu zweit gewerkelt, jetzt sind es neun Mitstreiter, die regelmäßig vor Ort sind.“ Trotz all diesen Fortschritten bleibt ungewiss, wann einmal zur Eröffnung eingeladen werden kann. Aber der Termin rückt definitiv näher. Und steigen die Temperaturen, wird nach Feierabend wieder Stück für Stück weiter gebaut.