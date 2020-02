Eine defekte Ampel hat in Erfurt am Montagabend zu zwei Unfällen geführt.

Defekte Ampel sogt in Erfurt für zwei Unfälle

Wie die Polizei in Erfurt mitteilt, war am Montagabend in der Weimarischen Straße die Ampel an der Kreuzung zur Ostumfahrung komplett ausgefallen.

Nach ersten Erkenntnissen übersahen die beiden mutmaßlichen Unfallverursacher entweder den Gegenverkehr oder schätzten dessen Geschwindigkeit falsch ein.

Verletzt wurde bei den Unfällen keine Personen.