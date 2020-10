Vor drei Jahrzehnten hat sich Deutschland wieder vereint. Wie verliefen, wie änderten sich die Lebenswege der Einwohnerinnen und Einwohner unserer Stadt? Ganz gleich, ob sie nun echte Erfurter Puffbohnen sind oder erst hierher zogen. Heute: Thomas Kleb, Geschäftsführer des gleichnamigen Ingenieurbüros.

Markenzeichen: nackenlange Haare. Schon seit jungen Jahren. Aber auch ohne dieses typische äußerliche Merkmal würde man Thomas Kleb wohl erkennen. Denn der 61-Jährige ist einer, der im wahrsten Wortsinne in Thüringen und weit darüber hinaus Spuren hinterlassen und Brücken geschlagen hat. Der geborene Saarbrücker ist einer der erfolgreichsten Unternehmer und Tüftler der Landeshauptstadt. Seine Passion: Brückenbau.

„Ja tatsächlich, ich bin am 14. April 1959 in Saarbrücken geboren“, sagt Kleb und schenkt grinsend Kaffee ein. Die Mutter kam von dort, der Vater aus Erfurt. Brückenschlag Nummer eins im Leben dieses Mannes. Drei Wochen Saarland, ein Leben lang Erfurt. Da bleiben keine Zweifel, wo er hingehört. Sein Ausweiseintrag „Geboren in Saarbrücken“ habe ihn, wie er sagt, ein Leben lang verfolgt. Nach dem Mauerfall habe er das ungern preisgegeben. Man sei schnell in schlechten Ruf gekommen, was wenigen „Westimporten“ zu verdanken war.

Nach der Armeezeit begannen die Haare zu wachsen und Kleb ein Studium für Bauingenieurswesen in Weimar. Er machte sein Diplom im Brückenbau. Eine Spezialdisziplin, die sein künftiges Leben prägen sollte. Nach dem Studium Einstieg in ein Planungsbüro für die Bezirke Erfurt, Gera und Suhl. Mit Leidenschaft, wie er sagt, denn Brücken und Kirchen seien die ältesten Bauwerke der Welt. Der Brückenbau ist für ihn jedoch die „Königsdisziplin“. Warum? „Weil die die schwierigste ist, man eine riesige Verantwortung hat“, sagt er. Das bekomme man spätestens seit Genua immer wieder deutlich gemacht.

Zum Mauerfall arbeitete er gerade an seiner Doktorarbeit, war total vertieft in die Materie. Als er abends den Fernseher anschaltete, war er von den Socken. „Ich habe mit meiner Frau Angela vier Stunden in der Berliner Straße nach einem Pass angestanden. Dann habe ich gedacht, man braucht keinen, wenn das stimmt, was der Schabowski da verkündet hat“, weiß er noch genau. Rein in den altersschwachen Wartburg – auf nach Saarbrücken. Zur Großmutter Emma. Morgens um sechs. Die Autobahn menschenleer. In Saarbrücken packte die Oma für die Rücktour Stullen und zwei Liter Selters ein. Kluge Frau. Als ob sie es geahnt hätte. Auf dem Heimweg machte der Wartburg schlapp. Kühlerschaden. Kleb: „Ich hab die Selters in den Kühler gekippt und bin vorsichtig heimgeschlichen“.

Als in den hiesigen Betrieben erste Auflösungserscheinungen sichtbar wurden, kam ihm die Idee von der Selbstständigkeit. „Ich habe ohnehin damals schon viel nebenbei gearbeitet“, sagt er. Das Büro stand im Schlafzimmer – Reißbrett, Zeichenzeug. Im November die Idee, im Dezember die Kündigung. Kleb: „Ich habe die Chancen gesehen, nicht die Risiken“.

Schon im April 1990 bekam er die Zulassung als privater Ingenieur. Das war einfacher, als geeignete Räume zu finden. Im Juli 1990 scharfer Start. Mit drei Angestellten. Klebs Glück: Der Arbeitsmarkt war voll von geschassten Fachkräften. Ein Problem tat sich dabei auf: Am 1. Juli 1990 war für die Löhne Westgeld fällig. Klebs Firma hatte aber noch keine West-Einnahmen. Was tun? „Das Gesparte und der Lohn meiner Frau von der Reichsbahn mussten herhalten“, sagt der Brückenbauer. Dazu kam, er musste Technik anschaffen. Telefon? Die nächste Telefonzelle war 300 Meter weg. Und angerufen werden konnte er von Auftraggebern auch nicht. Kredit? Keine Sicherheiten, kein Kredit. Oma Emma aus Saarbrücken half mit 2000 Westmark. „Von da an lief’s“, sagt er. Bis heute. In dem Hurra-Stil von damals würde er das aber nicht noch mal machen. „Ich habe damals ganz viel Glück gehabt“, sagt er. Noch 1990 bekam er den ersten Großauftrag von der Deutschen Reichsbahn.

Wenn Kleb zurückschaut, waren es weit mehr als 1000 Brücken, über 50 davon in Erfurt, die von seiner Firma entweder neu gebaut oder saniert wurden. „Und die stehen alle noch“, sagt er lachend. Das aktuelle Projekt trägt die Nummer 1135.

Seine größten Referenzobjekte: Die Werratalbrücke und die Saaletalbrücke bei Jena. Nicht von ungefähr wurde seine Arbeit landesweit gewürdigt. Unternehmer des Jahres (2006), zwei Thüringer Staatspreise (2009 und 2011), (Bundesverdienstkreuz (2011). Eine beeindruckende Kaderakte. „Wir haben in der DDR gelernt, viel und hart zu arbeiten, das kommt mir heute zugute“, so Kleb. Er sei immer von fleißigen Leuten umgeben gewesen.

Heute hat sein Ingenieurbüro 16 Mitarbeiter. Der Chef weiß, dass er an eine geregelte Übergabe denken muss. Macht er auch. Von Erfurt („Die schönste Stadt, die ich kenne“) wird er definitiv nicht die Hände lassen. Weil er wisse, wie sie noch zu Ostzeiten aussah und was heute aus ihr geworden ist. Erfurt sei der seltene Fall, dass das Kohl-Klischee von den „blühenden Landschaften“ zutreffe. Und weil Erfurt sein Favorit des Herzens ist, gibt er auch gern zurück von dem, was er auch ihr verdankt. Thomas Kleb ist Rotarier seit 20 Jahren, er war 18 Jahre Senatspräsident beim Erfurter Karneval, er engagiert sich in der Stadtmission und bei der Caritas, er ist Fan und Sponsor von RWE. Er war sogar in den 90ern Aufsichtsratsvorsitzender. „RWE ist ein Stück Stadtgeschichte. Ohne den Verein würde man Erfurt ein Stück Identität nehmen“, ist er überzeugt.