Der Erfurter Brückenadvent, der nicht stattfand

In einer Gisperslebener Gewerbehalle ist zu ahnen, was Erfurt in diesem Winter verpasst hat. Die 22 Hütten, die in der Halle dicht beieinander stehen, bilden Erfurts neuesten und wohl charmantesten Weihnachtsmarkt. Leider ist es ein Weihnachtsmarkt, der wegen Corona nicht stattfinden konnte.

Welche Atmosphäre würden die Hütten wohl auf den Wenigemarkt zaubern, wo sie im Dezember eigentlich stehen sollten? Schon in der nüchternen Halle sehen sie märchenhaft aus mit ihrer Fachwerkarchitektur, den handbemalten Schindeln und den Gaubenfestern, hinter denen sogar alte Gardinen hängen.

„Bunte Häuschen, ein bisschen schief und krumm, so wie die Krämerbrücke.“ So beschreibt Klaus Zebe die Architektur. „Ein unverblendeter Sockel steht für das Brückenfundament.“

Der Brückenadvent ist von der Krämerbrücke inspiriert

Denn die Hütten sind wie der gesamte Markt von der Krämerbrücke inspiriert, in deren Nachbarschaft der Markt stattfinden sollte. „Brückenadvent“ sollte er heißen.

Klaus Zebe ist Kreisjugendpfarrer, aber die Halle in Gispersleben hat er als einer der vier Betreiber des neuen Marktes aufgeschlossen. Gemeinsam mit Paul Bierbach, Matthias Käsler und Christoph Rödiger hat er im Sommer den Zuschlag für den Weihnachtsmarkt auf dem Wenigemarkt erhalten, auf dem früher der Mittelaltermarkt und zuletzt der Puffbohnenmarkt ansässig waren.

„Wir sind alle Erfurter Jungs“, sagt Klaus Zebe. Tausendsassas sind sie offenbar auch. Architekt Käsler und Landschaftsarchitekt Bierbach beherrschen beide das Tischlerhandwerk. Im Juli haben sie mit Helfern begonnen, die Hütten aus Sperrholzplatten und Balken zu zimmern. Erfurter Künstler waren bei der Gestaltung mit im Boot.

Christoph Rödiger ist Arzt, betreibt aber auch ein Hip-Hop-Label. Er ist im Team für die Kultur verantwortlich.

Jugendpfarrer Zebe lernte seine Mitstreiter bei „Maniac Motion“ kennen. Auf das Festival der Evangelischen Jugend auf der Predigerwiese kam eines Tages eine mobile Bar angerollt, die früher mal ein LPG-Anhänger war. Rödiger hatte den Wagen umgebaut.

Erfahrungen bei „Heimlich Advent“ gesammelt

In weihnachtliche Erscheinung traten die vier zuerst beim „Heimlich Advent“ in den beiden Vorjahren. Dieser alternative Weihnachtsmarkt, ebenfalls auf der Predigerwiese, soll in jedem Fall fortgeführt werden. Aber zugleich überlegten die vier, ob sie das Ganze nicht auf eine professionellere Ebene heben sollten. „Probieren wir das mal“, beschlossen sie, als die Stadt den Wenigemarkt neu ausschrieb.

Das Konzept entsprach der Vorstellung eines Marktes, auf dem die Betreiber sich selber gerne aufhalten würden. „Das Vorbild waren unsere glorifizierenden Erinnerungen an den Mittelaltermarkt von früher“, sagt Klaus Zebe. Besonders Erfurter sollten den Wenigemarkt zu ihrem Stammplatz für Treffen in der Adventszeit erklären, als gemütliche und nachhaltige Alternative zu dem oft von Kommerz und Massenwaren geprägten Domplatz.

Konkret bedeutete das nicht nur eine Bühne für lokale Künstler, sondern auch junge, aufstrebende Händler und Gastronomen aus Erfurt und Umgebung, die mit ihren individuellen, oft handgefertigten und wertigen Produkten auf dem Markt ihre Chance zu mehr Bekanntheit bekommen sollten. Die Hütten wurden dafür angepasst: Die Waffelbude bekam eine geflieste Theke, die Juwelierhütte eine Schmuckvitrine, das „Seifenlädchen“ sogar ein eigenes Waschbecken, in dem die Kunden die Seifensorten ausprobieren sollten.

Sogar Bier sollte es auf dem Markt geben

Holzschnitzer und Töpfer planten Schauwerkstätten. Künstler sollten im Wechsel eine Galerie betreiben und Vernissagen veranstalten, ein Winzer regionalen Glühwein anbieten. Die Grillbude sollte auf Mehrweggeschirr auch vegane Burger verkaufen. Ja, sogar Bier sollte es auf dem Brückenadvent geben, gebraut natürlich in Erfurt. Auch an die Kinder war gedacht: mit einem Kinderkino und einer Backwerkstatt.

Statt dessen stehen die Hütten dicht an dicht in der Gewerbehalle. Corona vereitelte den Markt.

Was Erfurt in diesem Jahr verpasst hat, soll nun in den nächsten Jahren umgesetzt werden: Der Zuschlag für den Brückenmarkt für zwei Jahre plus eine Verlängerungsoption um ein weiteres Jahr behält seine Gültigkeit, wie die Stadtverwaltung bestätigt hat.