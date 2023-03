Der Frühling ist da: Erfurter Domplatz hat sein Blumenbeet

Erfurt. Das große Beet soll von März bis Juni blühen und die Erfurter erfreuen. Raten Sie mal, wie viele Pflanzen da drauf passen!

Das Wetter in Erfurt soll in den nächsten Tagen zwar noch einmal halbwegs winterlich werden. Der Frühling ist in der Landeshauptstadt aber am Freitag offiziell eingezogen – mit dem Aufstellen des traditionellen Blumenbeetes auf dem Domplatz.

Fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtgärtnerei des Garten- und Friedhofsamtes haben Boden aufgebracht, Sitzgelegenheiten aufgebaut und die Fläche mit Frühblühern bepflanzt. Insgesamt wurden 3200 Pflanzen in die Erde gebracht.

Farbenfrohes Sortiment verwendet

Verwendet wurde ein farbenfrohes Sortiment aus Hornveilchen und Stiefmütterchen, die in der Stadtgärtnerei gezogen wurden. Ergänzt werden sie durch 32 kleine bis mittelgroße Sträucher, die nicht nur für Höhe und Struktur, sondern auch für Blüte von März bis Juni sorgen. Eine Tradition innerhalb der Tradition: Der Ostereierbaum, ein Eschenblättriger Ahorn mit einer Höhe von rund 3,5 Metern.

Für die Pause beim Marktbesuch stehen sechs Bänke und zwei Sitzelemente aus Baumstämmen zur Verfügung. Damit man auch bei Dunkelheit das Blumenbeet bewundern kann, wurde eine Beleuchtung integriert.