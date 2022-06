Diakonie am Erfurter Ringelberg: Altenhilfe und Pflege im Fokus

Erfurt. Zu Themen des Alterns informiert die Diakonie am Ringelberg in drei Veranstaltungen.

Die Diakonie-Tagespflege am Ringelberg in Erfurt und die Interessenvertretung pflegender Angehöriger in Thüringen laden am 4., 5. und 6. Juli zu Veranstaltungen zur „Woche pflegender Angehöriger“ ein.

Themen sind Depression im Alter (4. Juli um 16 Uhr), Länger zu Hause wohnen – barrierefrei im Alter (5. Juli um 18 Uhr) und Kaffeeklatsch im Garten (6. Juli um 15 Uhr). Die Tagespflege befindet sich im Quartiershaus auf dem Ringelberg, Walter-Gropius-Straße 45. Das Haus wurde im Jahr 2015 erbaut, um besonders für ältere Menschen verschiedene Hilfe und Versorgungsangebote bereit zu stellen.

Leiterin Angelika Beuchel und ihr Team haben zusammen mit der Interessenvertretung und Selbsthilfe pflegender Angehöriger in Thüringen e.V. Thementage vorbereitet und freuen sich auf Gäste. „Wir wollen zusammen mit ihnen wichtige Themen des Alterns besprechen, aber auch in geselliger Runde zusammensitzen, um ihnen selbst Zeit zum Entspannen bieten“, sagt Angelika Beuchel. Die Angebote sind kostenfrei und unverbindlich. Jeder, der sich für die Themen Altenhilfe und Pflege interessiert, selbst betroffen ist oder anderen helfen möchte, ist willkommen.