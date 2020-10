Nun sitzen sie alle an einem Tisch, die Protagonisten, denen es in ganz unterschiedlicher Art und Weise zu verdanken ist, dass es in Erfurt den Egapark immer noch gibt und dass man im nächsten Jahr die Bundesgartenschau ausrichten darf. Dieser Erfolg hat mehrere Mütter und Väter.

Da gibt es bei der heutigen Ega-Chefin Kathrin Weiß, bei Sylvia Otto, der Betriebsrats-Chefin in der damaligen schwierigen und stürmischen Zeit, bei Erfurts Ex-Oberbürgermeister Manfred Ruge, dem ersten Ega-Geschäftsführer (1995-2000) Dietmar Schumacher, Roland Fischer, früher Abteilungsleiter Wissenschaft und Technik, und bei Gunnar Franke, über 30 Jahre Ega-Landschaftsarchitekt, keine zwei Meinungen.

Wäre es aber nach der damals durch westliche Abordnungen geprägten Politik gegangen, gäbe es heute keine Ega. Man wollte das einstmals renommierte Gartenbaugelände als Kostenfaktor loswerden, schob sie zwischen den Ministerien hin und her. Und der MDR wollte das Gelände, um an der Stelle, an der früher die Zentralgaststätte stand und heute das Wüsten- und Urwaldhaus Danakil steht, das Landesfunkhaus zu errichten.

Das zu verhindern gelang mit der Idee, die iga über den Denkmalschutz vor der Abwicklung und dem Zugriff anderer Interessenten, die zum Teil aberwitzige Vorstellungen über die Nutzung hatten, zu retten. Der Gedanke war nicht neu. Aber Sylvia Otto, Roland Fischer und Gunnar Franke auf der einen Seite und Ex-OB Ruge auf der anderen kam er zupass. Denn es gelang vereint, die iga in den Linien, die ihr „Erfinder“ Reinhold Lingner einst gezogen hatte, zu schützen.

Altgediente Leute wurden entlassen,kostenlose ABMler eingestellt

Freilich nicht ohne Einschnitte beim Personal. Von einst 320 Leuten schrumpfte der Bestand durch Kündigungen, Ausgliederungen und Vorruhestandsregelungen bis auf 75. Der Betriebsrat konnte wenigstens hohe Abfindungen erstreiten, erinnert sich Sylvia Otto. Was sie bis heute noch nicht verdaut hat: Die alten Kräfte, die oft ihr ganzes Leben auf der iga zugebracht hatten, mussten gehen, dafür wurden ABM-Kräfte angeheuert. „Klar war das schizophren“, sagt Manfred Ruge. Aber die ABMler hätten nichts gekostet. Der finanzielle Druck habe dazu gezwungen.

„Leicht gefallen ist uns das nicht. Aber wer hätte das sonst bezahlen sollen? Es gab damals doch ganz andere Probleme in der Stadt“, so Ruge. „Und die Arbeit auf der iga musste gemacht werden“, ergänzt Schumacher.

Einst bei allen iga-Besuchern heiß und innig geliebt: die Zentralgaststätte mit der Rendezvousbrücke. Beides wurde 1997 abgerissen. Foto: Peter Grimm

Am 26. Juni 1995 wurde per Notartermin eine selbstständige Ega GmbH im Eigentum der Stadt Erfurt gegründet. Mit dazugehörigem Aufsichtsrat. Im Vertrag hätten „böse Sachen“ dringestanden, erinnert sich Manfred Ruge. Man wollte die zeitgleich entstehende Messe als Alleinstellungsmerkmal ausprägen. Zu Lasten der neu geborenen Ega. Diverse Veranstaltungen wurden einfach auf die Messe umgelenkt. Vor allem die, die richtig Geld brachten wie „Du und Dein Garten“, die Motorradmesse, die Thüringenausstellung, die Baumesse.

„Hätten wir da nicht mitgespielt, hätten wir das Gelände nicht bekommen“, ergänzt Ruge. Bis vor Gericht zog man, um das Veranstaltungsprofil gegenüber der Messe durchzusetzen. Schumacher: „Wir gewannen und durften unser Ding machen.“ Drei Jahre bezog man dann per anno dafür drei Millionen D-Mark, quasi als „Schweigegeld“.

Dem neuen Ega-Chef schlug bei Antritt Ablehnung entgegen. „Auch dafür, dass ich angewiesen hatte, dass nun auch die Wiesen den Besuchern zur Verfügung stehen sollten, und ich extra 30 Liegestühle anschaffen ließ“, erinnert sich Dietmar Schumacher.

Die Nachwende-iga war nicht sonderlich attraktiv, dennoch sehr beliebt bei den Erfurtern. Gerade deswegen wurde geklotzt. Vom Bund und von der Stadt kamen 20 Millionen D-Mark. Vieles entstand neu. Und die Besucherzahlen kletterten wieder. Auch eine Folge der neuen Veranstaltungsformate. „Du und Dein Garten“ und die Motorradmesse waren zurückerobert worden, neu waren Biermarkt, Orchideen- oder Oldtimerausstellung und das wieder auflebende Lichterfest. „Leider brach uns die Biennale des Kunsthandwerks ganz weg“, sagt Ex-OB Ruge bedauernd.

Ein neu gestalteter Kinderspielplatz, der Kinderbauernhof, der japanische Garten, das Schmetterlingshaus, der Rosengarten – die Ega legte erheblich an Attraktivität zu. Auch ein Verdienst der Erfurter Stadtwerke als Träger, die die nicht unwesentlichen Eigenmittel seit Jahr und Tag bereitstellen. „Und weil es auch außerhalb Erfurts Leute gegeben hat, die für die Ega brannten, bekamen wir den Zuschlag für das deutsche Gartenbaumuseum“, erinnert sich der Ex-OB.

Das Klimazonenhaus Danakil steht heute an jener Stelle, an der einst die Zentralgaststätte stand. Foto: Paul-Philipp Braun

2000 verließ Dietmar Schumacher die Ega, Manfred Ruge übernahm nach einem Intermezzo von Schumachers Nachfolger Wolfgang Kujath das Steuer 2006. In schwieriger Zeit, weil die Förderungen wegfielen. Die Attraktivität der Ega litt. Dennoch, die Erfurter liebten sie so, wie sie war. Dann bewarb man sich für die Bundesgartenschau 2021.

2012 übernahm Kathrin Weiß (45) die Geschäftsführung. Und fiel sozusagen ins „Fetttöpfchen“. Erfurt bekam am 20. Dezember 2012 als vorgezogenes Weihnachtsgeschenk per Brief mitgeteilt, dass die Stadt 2021 die Bundesgartenschau ausrichten darf. Der Impuls, der dringend gebraucht wurde. Von dem Buga-Goldklumpen gingen allein 30 Millionen Euro an die Ega. „Ohne die hätten wir unser Niveau definitiv nicht steigern können“, sagt Kathrin Weiß. So aber habe man mit dem schlüssigsten Konzept überzeugt. Ein Sechser im Lotto. An dem viele ihren Anteil haben. Man darf auf den 23. April gespannt sein.