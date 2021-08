Diebstahl in Erfurter Drogeriemarkt: Wer kennt die Täter?

Erfurt In einem Erfurter Drogeriemarkt haben zwei Männer Kosmetik- und Pflegeprodukte geklaut. Jetzt sucht die Polizei mit Bildern nach ihnen.

Am 12. November 2020 haben in der Erfurter Innenstadt zwei Männer einen Drogeriemarkt betreten. Wie die Polizei mitteilte, verstauten sie in zwei verborgenen Tüten Kosmetik- und Pflegeprodukte im Wert von fast 1000 Euro.

Kunden wurden auf die Männer aufmerksam und verständigten das Personal. Als die Männer angesprochen wurden, ließen sie eine Tüte mit einem Teil der Beute zurück und verließen den Markt.

Nun hat die Polizei Fotos der Täter veröffentlicht. Wer kann Angaben zu den Männern machen? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1156) unter Angabe der Vorgangsnummer 0300073/2020 entgegen.

