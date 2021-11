Diebstahl verhindert - Radfahrer hat Glück im Unglück - Polizeiauto mit Eiern beworfen

Erfurt. Das sind die Polizeimeldungen aus der Stadt Erfurt.

Eine Zivilstreife der Polizei verhinderte am frühen Montagmorgen einen Diebstahl in der Brühler Straße. Demnach hatte ein Mann in einer Toreinfahrt auffällig an einem Fahrrad hantiert. Als der Verdächtige kontrolliert werden sollte, leistete dieser erheblichen Widerstand gegen die Polizei, welche Pfefferspray und Handschellen einsetzte. Der 38-Jährige ist für die Polizei kein Unbekannter. Wie sich herausstellte, hatte der Mann versucht, einen Fahrradanhänger mit Kletter-Ausrüstung im Wert von 1000 Euro zu stehlen.

Radfahrer hat Glück im Unglück

Glück im Unglück hatte am Sonntagvormittag ein Radfahrer auf dem Anger. Der 24-Jährige war hier mit seinem Rad in die Schienen geraten und anschließend gestürzt. Zum Glück fiel Mann neben den Gleisbereich, denn eine entgegenkommende Straßenbahn konnte nicht mehr bremsen und erfasste dabei das Fahrrad des Mannes. Der 24-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon. Der Schaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Polizeiauto mit Eiern beworfen

Am Samstagnachmittag versuchte ein Jugendlicher in einem Sportgeschäft am Anger ein Sweatshirt zu stehlen. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv erwischt. Als dieser versuchte, den 16-Jährigen an der Flucht zu hindern, wurde er von dem Jugendlichen zwischen die Beine getreten. Der 16-Jährige leistete auch gegen die hinzugerufene Polizei erheblichen Widerstand, weshalb diese ihn fesselte. Der Jugendliche wurde vorläufig festgenommen. Während des Polizeieinsatzes wurde der Streifenwagen von Unbekannten mit Eiern beworfen.