Erfurt. Das Baustellenjahr 2020 nimmt Fahrt auf. Am 16. März starten in Erfurt vier Bauvorhaben, die spürbare Auswirkungen auf die Verkehrsteilnehmer haben werden.

Diese vier umfangreichen Bauvorhaben in Erfurt sorgen für Behinderungen

Am Benaryplatz beginnt der letzte Bauabschnitt der Kanalbaumaßnahmen, die 2013 am Karl-Marx-Platz ihren Anfang nahmen. Dazu wird die Bonifaciusstraße zwischen Brühlerwallstraße und Straße des Friedens komplett gesperrt.

Auch in der Johann-Sebastian-Bach-Straße beginnt zwischen Arnstädter Straße und Jürgen-Fuchs-Straße eine Vollsperrung. Hier wird die Fernwärmeleitungsverlegung des vergangenen Jahres fortgesetzt.

Bauarbeiten am Gothaer Platz bald beendet

Verkehrsbehinderungen sind im Umfeld der Schmidtstedter Brücke zu erwarten. Am Nordknoten werden entlang der Stauffenbergallee und der Thälmannstraße Telekommunikationsanlagen verlegt. Am Spielbergtor werden in Höhe Windthorststraße Trinkwasser- und Gasleitungen verlegt.

Am Gothaer Platz ist hingegen ein Ende der Bautätigkeit in Sicht, so dass die Verkehrsteilnehmer zumindest an dieser Stelle bald wieder aufatmen können.

