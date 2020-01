Ein grünes Ehrenamt für 120 Vereine in Erfurt

Wo wachsen in Erfurt Ehrenämter? Natürlich bei den Kleingärtnern. Ein Beispiel ist Siegmar Mücke (62). Der langjährige Vorsitzende der Kleingartenanlage Reseda ist zudem Mitglied im Erweiterten Stadtvorstand der Erfurter Kleingärtner und wurde jetzt erneut in den Ehrenamtsbeirat der Stadt berufen. Dort vertritt er die 120 grünen Vereine des Stadtverbandes, wenn es um Fördergelder für Projekte oder auch die Ehrung Aktiver geht.

Für Siegmar Mücke selbst ist freiwilliger Einsatz eine Lebensmaxime; ob einst im DRK, beim Karneval oder noch im Landesverband der Berufsbetreuer. So ist der Kleingarten für ihn zwar Ausgleich, aber selten Ruhe-Oase. „Vereinsvorsitzende müssen Gesetze kennen, Mitglieder zum Anbau von Artenvielfalt motivieren, aber auch wissen, was schadet.“

Wegewarte melden „Schlaglöcher“

Zum grünen Ehrenamt gehören jedoch auch die Mitarbeiter im Kultur- oder Bauausschuss, unverzichtbar sorgen sie fürs Gemeinschaftsleben von Festen oder für die Weiterentwicklung der Anlagen. Wegewarte prüfen nicht etwa „Schlaglöcher“ auf Wegen. Sie sind eher „Bürgermeister“ für je 20 Gartenanlieger, Mittler zum Gartenvorstand über den Hauptwegewart. Der Beauftragte für Pflanzenschutz führt Schulungen für Neulinge, wie junge Familien, durch. Stichpunkte sind zudem Stadtimkerei, Biotope, aber auch Baumschnitt und -fällungen sowie Nachpflanzungen.

Sie alle bündeln Sachverstand mit der Liebe zum Gärtner-Hobby. „Viele packen einfach an, denken nicht an ein Dankeschön. Auch steht das Kleingartenwesen nicht so im öffentlichen Blick wie der Sport“, bemüht sich Siegmar Mücke um eine Lobby fürs grüne Ehrenamt.

Kleingartenwesen stärker im Blickfeld

Das beginnt in den eigenen Reihen. Die Vereine sollen die Möglichkeiten des Ehrenamtsbeirats, der Förderung bei Projekten bis zur Auszeichnung von Aktiven, kennen. Ihre Vorschläge ermöglichen erst „den Blick über den eigenen Gartenzaun“. In der Jury vom Ehrenamtsbeirat untersetzt Siegmar Mücke oft Vorschläge aus seinem Wissen. „Ohne Fürsprache fiele das Kleingartenwesen im Ehrenamtsspektrum in die Bedeutungslosigkeit.“

Der Ehrenamtsbeirat der Stadt hat ein Dutzend Mitglieder: vom Ausländer- und Behindertenbeirat über Naturschutz- und Seniorenbeirat bis zur Freiwilligen Feuerwehr und dem Stadtjugendring. Ein Querschnitt des gesellschaftlichen Lebens. Mit der Sitzung am 29. Januar beginnt ihre Jahresarbeit 2020 – der Anträge auf Förderprojekte, die beim Ehrenamtsbeauftragten Frank Schalles im Rathausbüro eingegangen sind. 83.320 Euro gab es – einwohnerabhängig – im Vorjahr von der Thüringer Ehrenamtsstiftung zu vergeben.

Wettbewerb um Fördergeld

„Bis Ende März stehen die Begünstigten für die drei Preisvergaben fest“, sagt Siegmar Mücke. Bei der Auswahl helfen Kategorien wie Aus- und Fortbildung, Umweltschutz, Sport oder auch Kinder-/Jugendliche und Soziales. Vergabekriterien sind unter anderem neue Modelle, Vereinsförderung oder auch Vernetzung. Als Beispiele aus den Vorjahren aus dem grünen Bereich nennt Siegmar Mücke Insektenhotels, Schutz der Artenvielfalt oder auch das Heranführen von Kindern ans Gärtnern in Kleingartenanlagen, wo Schulgärten fehlen.

Festgelegt wird zudem ein Jahresmotto, zu dem ein Sonderpreis vergeben wird. Die Auszahlungen sollen bis zur Sommerpause erfolgen. „Die Erfahrung der Vorjahre hat gezeigt, dass mit der Jury des Ehrenamtsbeirates die Entscheidungen früher als über den Verwaltungsweg erfolgten“, wertet Siegmar Mücke als Erfolg. Das gelte auch für die 80 bis 100 Namens-Vorschläge für Teilnehmer der städtischen Ehrenamtsfeier am Jahresende im Rathausfestsaal sowie für die Empfänger von Ehrenamtscard oder Ehrenamtsbrief. Fest steht dazu schon jetzt: auch Kleingärtner sind wieder dabei.