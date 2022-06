Ein neues Zuhause für Josh und Luke – Zoopark Erfurt bittet um Spenden

Erfurt. Die Sumpfwallabys sollen im Thüringer Zoopark Erfurt ein neues Zuhause bekommen. Noch werden Spenden dafür benötigt. Aus diesem Grund ist der Umzug unumgänglich:

Der Thüringer Zoopark baut ein neues Gehege für die Sumpfwallabys Josh und Luke. Sie müssen innerhalb des Zoos umziehen, weil in der Vergangenheit immer wieder zu Reibereien in der begehbaren Känguruanlage gekommen war. "Dort gerieten die beiden Sumpfwallabys wiederholt mit den Bennettkängurus aneinander und ließen oft kein graubraunes Haar am jeweils anderen Känguru", teilte der Zoopark mit.

Geplant ist nun, die ehemalige Anlage von Gepard Galib, die sich neben dem Geiertal oberhalb vom Alten Elefantenhaus befindet, umzubauen. Auf dem leerstehenden Areal soll nun in Eigenleistung ein neues Gehege gebaut werden. Dafür stehen rund 6000 Euro zur Verfügung, die durch Besucher-Spenden aus dem vergangenen Jahr akquiriert worden seien.

Damit die Tiere auch einen Rückzugsort haben, werde jedoch zur artgerechten Haltung noch ein Unterstand mit einer angrenzenden Box benötigt. Der Verein der Zooparkfreunde sammele deshalb Spenden mit Hilfe des Erfurter Spendenparlaments. Um Josh und Luke ein neues Zuhause zu bauen, werden insgesamt 2000 Euro gebraucht. Hier können Sie für das Projekt spenden.

Für die Bauarbeiten sind etwa vier Wochen veranschlagt. Der Umzug der Sumpfwallabys sei noch für dieses Jahr geplant, wie der Zoopark ankündigte.