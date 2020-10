Ein Orchester für die Buga

Erfurt. Die Bundesgartenschau im kommenden Jahr soll nicht nur optisch einiges hermachen, sondern auch akustisch. Und so wird es eigens für die Buga 2021 ein „Blumenstadtorchester“ geben. Die Idee stammt von Daniel Stassny, dem Vorsitzenden des Fördervereins der Stadtharmonie. Vor etwa anderthalb Jahren stellte er sein Konzept der Bugagesellschaft vor -- und fand Gehör. „ich stelle mir ein Projektorchester für die Zeit der Buga vor", sagt er. „Wir haben im Fundus der Stadtharmonie alte Noten aus den 60ern liegen, etwa den Erfurter Rosenwalzer, und andere Lieder, die damals auf der Iga gespielt wurden. Und da dachte ich mir, es wäre doch schön, wenn Erfurter Künstler diese und viele andere Stücke zur Buga spielen würden.“ Das Budget würde in hiesige Musiker fließen -- und das Wichtigste: „Es gebe eine hohe Identifizierung mit der Buga. Wenn viele an ihr mitwirken können, ist das ja sozusagen ihre Buga", ist Daniel Stassny überzeugt.

Vor allem Blasmusiker können sich an ihn wenden, Orchestererfahrung brauchen sie keine, aber sie sollten schon eine Weile das Instrument spielen können. Das Repertoire des Orchesters wird vielseitig sein, passt man sich doch an die Buga-Themenwochen an. Symphonische Musik, Tanzmusik und Symphonical Electro werden auf jeden Fall dabei sein. Zehn feste Termine wird es geben, die genauen Zeiten erfährt das Orchester in den nächsten Wochen -- schließlich müsse Urlaub eingeplant werden. Die Buga selbst läuft bis in den Herbst.

„Wir möchten uns gern auch einzelne Bands oder Sänger dazu holen, die dann innerhalb eines Orchesterkonzertes ihren Auftritt haben", informiert Daniel Stassny. Die beiden großen Bühnen auf der Ega und dem Petersberg fassen bis zu 70 Musiker. Das erste Mal werden Besucher das Blumenstadtorchester zur Eröffnung der Bundesgartenschau am 23. April hören können.

Übrigens: In 25 Themenwochen sind insgesamt 5000 Veranstaltungen geplant. Die Parkbühne auf der Ega ist einer der Orte, an denen zur Bundesgartenschau die Kultur einen festen Platz bekommen soll. Egapark und Petersberg, die beiden Bezahlbereiche der Bundesgartenschau, sind die Hauptveranstaltungsorte. Bis zu 3000 Zuschauer können hier mit Rock- und Popbands bespaßt werden -- für Dauerkartenbesitzer frei.

Was wird überhaupt aus der alten Freilichtbühne? Wird diese mit in die Buga einbezogen für Veranstaltungen? Die alte Freilichtbühne im Egapark kann auf Grund der Nähe zur Wohnbebauung nicht mehr als Veranstaltungsort genutzt werden. Da gilt der Lärmschutz für die Anwohner. Deshalb gibt es im Egapark an anderer Stelle die „Neue Parkbühne“. Das lange ungenutzte Areal soll eine neue Funktion erhalten. Im Karree am Südeingang des Parks entstehen laut Webseite der Bugagesellschaft 14 Baumhotels, die zwischen 20 bis 24 Quadratmeter groß sind.

Interessierte Musiker können sich hier melden: blumenstadtorchester@stadtharmonie-erfurt.de