Erfurt. Unbekannte Täter sind in eine Arztpraxis in Erfurt eingestiegen und haben Bargeld aus einer Geldkassette entwendet.

Einbrecher erbeuten Geld aus Arztpraxis

In der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte über die Hauseingangstür in ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus in Hochheim ein, wie die Polizei berichtet.

Im Anschluss versuchten sie in die im Erdgeschoss gelegene Arztpraxis zu gelangen. Da dies jedoch keinen Erfolg versprach, begaben sich die unbekannten Täter auf das Außengrundstück. Dort schoben sie eine Mülltonne als Steighilfe unter das Fenster der Praxis und brachen dieses gewaltsam auf.

Danach durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld aus einer Geldkassette. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

