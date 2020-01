Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbrecher stehlen Tresor aus Erfurter Geschäft

Einbrecher haben in der Nacht zu Dienstag in Erfurt einen Tresor aus einem Geschäft gestohlen. Laut Polizei seien die hätten die Unbekannten bei einem Geschäft in der Mainzer Straße ein Fenster eingeschlagen und einen Tresor gestohlen, in dem sich etwa 300 Euro befanden.

Zuvor hatten die Einbrecher bereits versucht, bei einem weiteren Geschäft die Tür aufzubrechen, allerdings erfolglos. Bei der Suche nach den Einbrechern, die ihr Tatwerkzeug am Tatort zurück ließen, kam auch ein Spürhund der Polizei zum Einsatz.