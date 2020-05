Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Einbruch in Thüringenpark - Geburtstag endet im Krankenhaus - Aggressive Ladendiebe

Am frühen Sonntagmorgen wurden Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Nord zu einem Einbruch in das Einkaufszentrum Thüringen Park in Erfurt gerufen. Zuvor ging bei einem Sicherheitsunternehmen eine Einbruchsalarmmeldung ein.

Nach bisherigem Erkenntnisstand verschafften sich Unbekannte Zutritt zum Inneren des Shoppingcenters, indem die äußeren Zugangstüren gewaltsam geöffnet wurden. Aus einer frei zugänglichen Verkaufsfläche im Erdgeschoss entwendeten die Täter Modeschmuck in einem mittleren vierstelligen Wert, nachdem zwei Ausstellungsvitrinen beschädigt und geöffnet wurden.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu Personen oder Fahrzeugen machen können, welche sich gegen 5.30 Uhr im Umfeld des Parkplatzes aufgehalten haben. Hinweise werden unter Telefon 0361/78400 entgegenegenommen.

Geburtstag endet im Krankenhaus

Ein Passant fand am Samstagabend auf dem Herrenberg in Erfurt einen am Boden liegenden verletzten Mann, unter ihm ein Fahrrad. Es stellte sich heraus, dass der vermeintliche Radfahrer mit mehr als 2,3 Promille unterwegs war. Grund dürfte wohl sein Geburtstag an diesem Tag gewesen sein. Auf Grund seiner schweren Gesichtsverletzungen nach dem Sturz, wurde der 49-Jährige ins Krankenhaus gebracht. Zu den Verletzungen kommt nun noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Aufmerksames Ehepaar beobachtet betrunkenen Autofahrer

Einem aufmerksamen Ehepaar fiel am Samstagnachmittag ein betrunkener Autofahrer in Erfurt auf. Der 55-Jährige war mit seinem Fahrzeug im Norden der Stadt unterwegs. Wegen seiner unsicheren Fahrweise informierten die Zeugen über Notruf die Polizei und verfolgten das Fahrzeug bis zur Anschrift des Fahrers, wo zeitgleich auch die Polizei eintraf.

Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 2,20 Promille. Nach der Blutentnahme und Sicherstellung des Führerscheins wurde der Peugeotfahrer entlassen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

Ladendiebstahl vereitelt - Mutmaßliche Täter reagieren aggressiv

Am Freitagabend beobachtete ein Ladendetektiv im Kaufland vier junge Männer, die offenbar einen Diebstahl vorbereiteten. Diese sahen sich jedoch ertappt und verließen den Markt.

Als der Ladendetektiv sie daraufhin ansprechen wollte, reagierten die Vier äußerst aggressiv und drohten, handgreiflich zu werden. Es gelang dem Detektiv aber, sie zu vertreiben und die Polizei zu verständigen.

Als die Beamten eintrafen, flüchteten die vier Männer, konnten aber wenig später gestellt werden. Die Männer im Alter zwischen 20 und 24 Jahren sind in der Vergangenheit bereits mehrfach straffällig geworden und zeigten sich uneinsichtig. Sie erwarten nun mehrere Anzeigen wegen versuchter Gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.