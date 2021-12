Eine Frau und die Geschichte von Mittelhausen

Mittelhausen. Ines Schnell hat die zweite Chronik ihres Geburtsortes herausgegeben. Viele Einwohner kommen darin zu Wort.

Das Wasser in der Vase gefror. Die Blumen ebenso. Doch sie fand statt, die Taufe des kleinen Mädchens in der Kirche des Ortes. Lang ist das noch nicht her, es war der vorige Winter, als Erfurt und die gesamte Umgebung unter einer dicken Schneeschicht lagen. Ines Schnell hat jenes Ereignis in ihre Chronik aufgenommen, sie ist sozusagen hochaktuell – und blickt andererseits weit zurück.

Es ist die zweite Chronik, die die 61-Jährige über Mittelhausen geschrieben hat. Das erste Buch war Anfang 2019 erschienen, damals noch mit mehreren Mitstreitern zusammen entstanden. Das zweite Werk stammt von Ines Schnell allein. „Mein Schwager und mein Mann haben mich aber sehr unterstützt“, betont sie.

TA-Newsletter für Erfurt Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Viel ungenutztes Material war übrig von den Recherchen für das erste Buch. „Und ein bisschen langweilig war mir auch. Also entschloss ich mich, eine zweite Chronik zu schreiben“, berichtet Ines Schnell lachend. Dabei wusste sie, wie viel Zeit, Nerven und auch Geld zu investieren sind. Doch sie ließ sich erneut auf das Abenteuer Buch ein, besuchte Anwohner. „In den Gesprächen war ich teils sehr aufgeregt, denn es war, als erlebe ich das Erzählte nun auch. Ich war wie in einer anderen Welt.“

Eine Welt, die sie dem Leser nun zugänglich macht. 147 Exemplare hat sie bereits verkauft. Gedruckt waren – auf gänzlich eigene Kosten – zunächst 200. Sie freut sich natürlich, dass die Mittelhäuser ein solch großes Interesse an der Chronik haben. Teils finden sie sich selbst darin wieder. Schließlich ist das Buch keine bloße Aneinanderreihung von Geschichtsdaten, sondern lebt von den Erzählungen der Anwohner. Ines Schnell möchte das, was sie erlebt haben, in Erinnerung behalten. Denn irgendwann ist niemand mehr da, der erzählt, von damals. . .

Ines Schnell bewahrt Geschichte auf. Geschichte, die viele nicht kennen. „Ich habe Kleber an meinen Händen. Ich kann nichts wegschmeißen. Von meinem Vater gibt es noch eine Kiste mit Erinnerungen, die kann ich nicht weggeben.“ Und so finden sich in der Chronik beispielsweise auch alte Kassenbelege, etwa um zu zeigen, was früher ein fabrikneuer Kinderwagen oder andere Haushaltswaren kosteten.

Das Erfurter Stadtarchivist dankbar für ihre Hinweise

Längst steht sie im Kontakt mit dem Erfurter Stadtarchiv und auch dem Museum. Ungezählte Stunden verbrachte sie über Mikrofilm und Fotos, über alten Zeitungen. Mittlerweile ist es ein Geben und Nehmen, schon öfter gab es Fotos, die vom Archiv nicht zugeordnet, dann aber dank der Hilfe von Ines Schnell letztlich korrekt beschriftet werden konnten.

Doch zurück zur Chronik. Einige Ereignisse hat sie im aktuellen Buch vertiefend betrachtet, sie vervollständigte Listen beispielsweise aller Pfarrer, Bürgermeister und Wehrführer. Apropos Wehrführer, zur Freiwilligen Feuerwehr hat Ines Schnell eine besondere Verbindung. Der Vater war lange Zeit Wehrführer, im kommenden Jahr sind es 50 Jahre, die sie bei der Freiwilligen Feuerwehr ist. Zudem ist sie die Vorsitzende des Fördervereins der Feuerwehr Mittelhausen.

Stets behielt sie die enge Bindung zu dem Ort, wohnt aber seit den 1980ern der Liebe wegen in Gispersleben. „Bis heute bin ich Mittelhäuser geblieben“, gibt sie schmunzelnd zu.