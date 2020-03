Eine kleine Sonne für jeden Kinder-Wunsch

Wenn alles vorbei ist gibt es ein großes Fest, eine „Willkommensfeier“, zu der nicht nur die Kindern, sondern deren gesamte Familie eingeladen ist. Für Mercedes Rose und ihr zwölfköpfiges Team ist die Trennung von ihren Schützlingen eine sichtbar schwere Zeit. Die 87 Kinder des Großrudestedter Kindergartens wurden am Montag vor einer Woche letztmals betreut, seitdem greift „Plan B“ für das Kita-Team: Kontakt halten und die Zeit effektiv nutzen. Und dies vorerst bis zum 19. April, so lange wie die Schließung des Kindergartens verordnet ist.

Es sei eine lange Liste geworden, die jetzt abgearbeitet werden soll, erklärte die Leiterin des Kindergartens. Zuerst wurde sich um den Kontakt zu den Kindern gekümmert – mit einer „Sonnenschein-Aktion“. Für jedes Kind wurde eine Sonne gemalt und mit den Ideen der Kinder gefüllt. Mit Vorschlägen, was sie gemeinsam mit ihren Eltern unternehmen könnten. Inzwischen hängen die Fenster des Kindergartens voll mit derartigen Sonnen – auch mit Vorschlägen, die vom Kindergarten später übernommen werden. Dazu wurde ein Elternbrief verschickt, der dazu einlädt mit den Eltern am Kindergarten vorbeizuschauen oder per Telefon mit den Erzieherinnen in Kontakt zu treten. Auch wurde aufgefordert ein Bild zu malen und im Briefkasten des Kindergartens einzuwerfen.

Ganz bewusst habe man die neuen Medien außen vor gelassen - die Kinder sollen aktiv und kreativ bleiben – nach der Corona-Krise würden sie dafür belohnt. Denn zum „Willkommensfest“ soll auch eine kleine Ausstellung mit den Bildern eröffnet werden. Und bis zum Osterfest (das im Kindergarten ebenfalls gestrichen werden musste), soll in der Ortsmitte in der Nähe der Tagespflege, eine gemeinsame Aktion für einen kleinen Ersatz sorgen. Dort soll eine Hecke ab sofort Stück für Stück mit Osterschmuck verziert werden - jeder für sich und doch nicht allein - getreu dem Motto „Gemeinsam statt Einsam“.

Auch wenn es sehr bedauerlich sei, dass das tägliche Miteinander zwangsweise unterbrochen wurde - in Großrudestedt sieht man die Pause auch als Chance. Jetzt könne all dies erledigt werden, das schon immer geplant war und für das nie die Zeit gefunden wurde. Erste Punkte wurden bereits abgestrichen. Gemeinsam mit dem Bauhof der Gemeinde wurden im Garten die Bäume verschnitten und bei einem Meeting habe man weitere Ideen für den Kindergarten entwickelt. Überall gäbe es etwas zu reparieren und zu säubern entwickelt. Jede Menge Gartenarbeit steht an, das Abschlussfest für die große Gruppe, das „Zuckertütenfest“, muss organisiert werden, der Leiterin bleibt endlich die Zeit für Mitarbeitergespräche und in den nächsten Tagen kommen zwei neue Kolleginnen, die nicht gleich ins kalte Wasser springen müssen, zuvor eingearbeitet werden können. Das gesetzte Ziel sei, dass die Kinder nach der Krise wieder ins gewohnte (gemachte) Nest zurückkehren können, in dem es zudem noch schöner sein wird, als zuvor.