Die begehrten Trophäen werden am 29. Mai in Erfurt verliehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eine Woche lang Filme schauen

Die Kinderjurys für den Goldenen Spatz 2020 stehen fest. An diesem Wochenende tagte die Auswahlkommission in Gera und wählte insgesamt 30 Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren aus. Über 600 KandidatInnen bewarben sich auf die ehrenvollen Juryplätze, denn welches Kind träumt nicht einmal davon, eine ganze Woche lang Filme zu schauen oder Apps und Spiele auszutesten?

Für einen Platz in der Kinderjury mussten die Jungen und Mädchen unter anderem eine Film- bzw. Medienkritik schreiben. Beliebt waren in diesem Jahr aktuelle Titel wie „Frozen“ oder „Als Hitler das junge Kaninchen stahl“, aber auch Klassiker wie „Harry Potter“ oder „König der Löwen“ wurden bewertet. Für die Auswahl in die Digital-Jury wurden Rezensionen über Minecraft oder YouTube geschrieben.

Während der Festivalwoche vom 24. bis 30. Mai sichten die Kinder das Wettbewerbsprogramm und nehmen die digitalen Angebote genauestens unter die Lupe. Dafür gibt es zwei Jurys, die sich zum einen mit Kino- und TV Beiträgen und zum anderen mit digitalen Angeboten für Kinder befassen. Die Kinderjury wird außerdem die Sieger auf der großen Preisverleihung am 29. Mai in Erfurt verkünden und die begehrten Goldenen Spatzen überreichen.

Der Goldene Spatz findet als größtes Kindermedien-Festival seiner Art in Deutschland in Gera und Erfurt statt. Beiträge können bis zum 21. Februar angemeldet werden.

Goldener Spatz 2020, 24. bis 30. Mai in Erfurt und Gera