Er steht vor den Eingangstüren der beiden großen Trauerhallen auf dem Hauptfriedhof. Ganz ruhig. Die Hände sind vor seinem Bauch verschränkt. Er wirkt, als könne es nichts geben, das ihn aus dem Gleichgewicht bringt. Und das ist wohl auch so während dieser Stunden. Pannen mag es geben. „Aber die Angehörigen sollten nichts davon merken“, sagt er. Deshalb überprüft er genau, ob die Schrift auf den Schleifen der Gestecke stimmt. Und die Namen natürlich. Die vor allem. Wehe, wenn an diesem Tag ein Name falsch wäre. Er denkt dann daran, was ihm vor elf Jahren sein damaliger Chef Horst Walther gesagt hat: „Geburtstag kannst du auch im nächsten Jahr feiern. Die Trauerfeier gibt es nur einmal.“ Recht hat er.

Mit dieser Haltung geht Andreas Herbig in die Beratung. Da muss er einfach mal Stille aushalten. So eine Beratung dauert bis zu vier Stunden. Welche Beerdigung soll es sein? Erde, Urne, Baum, See, Friedwald? Kaum jemand kennt die Unterschiede, die in diesen Worten liegen. Ja, Erd- und Feuerbestattung haben die meisten gehört. Aber was bedeutet das tatsächlich?

Beratung sticht Verkauf

In der emotionalen Ausnahmesituation gehören Bestatter zu denen, die beinahe unmittelbar, nur wenige Tage nach dem Lebensende eines nahen Menschen, mit der Familie sprechen. Andreas Herbig geht oft zu ihnen nach Hause. „Wenn ich dann sehe, dass die Familie mit vielen Orchideen in ihrem Zuhause lebt, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass auch auf der Urne eine Orchidee als Motiv zu finden sein wird“, sagt er. Und bietet dennoch genauso alle anderen Möglichkeiten für den letzten würdigen Weg an. Davon gibt es viele. Keine davon ist wirklich preiswert. Aber Menschlichkeit sticht kaufmännisches Denken. So sollte es zumindest sein.

Für die Kosten einer Beerdigung sind nach oben nahezu keine Grenzen gesetzt. Herbig redet mit den Angehörigen. Beratungsgespräch sticht Verkaufsgespräch. „Ich möchte den Menschen in die Augen sehen können, wenn ich ihnen irgendwo in der Stadt begegne“, sagt er. Dass er mit dieser Art zu denken ankommt bei den Trauernden, zeigen die Dankeskarten, die in seinem Büro in der Nordhäuser Straße zu sehen sind. Von manchen Familien gibt es gleich mehrere. Weil sie nach dem nächsten Tod eines Angehörigen wiederkommen.

Dort, in diesem Büro, sitzt er gemeinsam mit einem Kollegen. Die beiden haben die Räume so eingerichtet, dass man sich willkommen fühlt. Hell ist es dort und dank der Bilder und Dekorationen keinesfalls ein kaltes Büro. So kann Raum wachsen für viele Fragen und Unsicherheiten, die Trauernde nahezu immer mitbringen.

Weiße Handschuhe gehören zur Urne. Foto: Esther Goldberg

Seit elf Jahren ist Herbig Bestatter. Dass er bei Horst-Walther-Bestattungen begann, als er 30 Jahre alt und fertig mit seiner Zeit bei der Marine war, ist eher Zufall. Dass er geblieben ist, hat mit diesem Beruf zu tun. Er mag dieses Miteinander, wie er es erlebt. Tod gehört zum Leben, und die Würde des Menschen reicht über seinen Tod hinaus.

Zur Trauerfeier muss alles stimmen. Das bleibt haften. Lebenslang. Andreas Herbig sucht Trauerredner, die zu dieser einen Familie passen. Es gibt schließlich nur wenige Lebenssituationen, während derer die Chemie zwischen Menschen in so kurzer Zeit stimmen muss. Die Vorbereitung der Trauerfeier gehört dazu. Nein, er kann nicht den Schmerz jeder Familie mit nach Hause nehmen. Im Jahr betreut er um die 100 Trauerfälle. Und doch gibt es die eine oder den anderen, da er die Gedanken an sie nicht aus seinem privaten Leben verbannen kann. Die junge Frau, die alleinerziehend war. Der betagte Vater, der sich gern mit seinen Kindern ausgesöhnt hätte. Die weinende Hochbetagte, die nach 65 Jahren Ehe allein ist. Oder aber auch, wenn niemand da ist, der um einen Verstorbenen trauert. Weil der Mensch einsam und abseits der anderen gelebt und gelitten hat.

„Wenn du dich nicht einfühlen kannst, kannst du nicht gut arbeiten“, ist er überzeugt. Bauchgefühl nennen das manche. Nur so kann Herbig auf die oft gestellte Frage, wie er es denn anstelle der Familie handhaben würde, richtig reagieren. Neutral natürlich und dennoch so, dass die Familie etwas mit der Information anfangen kann.

„Wenn du diesen Beruf nicht mit dem Herzen machst, kannst du es lassen“, sagt er. „Und du musst zuhören können.“ Natürlich.

Respekt ist unabdingbar

Andreas Herbig spricht von dem Respekt, der Toten zusteht. Und auch den Lebenden. Zum Respekt gehört nach seinem Verständnis auch, die eigene Sicht nicht in den Vordergrund zu schieben.

„Du musst dich als Bestatter zurückhalten“, sagt er. Und dennoch auf die Fragen der Angehörigen antworten. Und zum Beispiel nicht den teuersten Sarg anbieten, wenn es um eine Feuerbestattung geht. Der zerfällt genauso in Asche wie der preiswertere. Asche zu Asche. Staub zu Staub.

Wenn Andreas Herbig mit seiner starken Figur ganz still vor dem Eingang zu den Trauerhallen steht, kennt er die Trauernden schon gut. Er begrüßt sie zurückhaltend und dennoch sehr zugewandt. In diesen Minuten stützt er sie. Das liegt nicht nur an seiner imposanten Größe. Das ist eine Haltung. Kommt her. Ich halte das aus. Wir bekommen das zusammen gleich gut hin. Da wird er zu einer Art Anker inmitten derer, die auf die engsten Angehörigen zukommen und unbedingt schon kondolieren wollen. Keine Sorge. Es wird klappen.

Dass es bald gut werden wird, verspricht er nicht. Leere Sprüche erhalten die Trauernden hinreichend von anderen.

Am heutigen Samstag, dem 23. November, findet 15 Uhr auf dem Hauptfriedhof in der Halle 2 ein Gedenken an alle Verstorbenen statt, die keine eigenen Gräber haben. Auch alle anderen Trauernden sind willkommen.