Einzelhändler reagieren unterschiedlich auf Situation

Die gute Nachricht sollte am Anfang stehen: Es gibt Eis. Der Spaziergang hat wieder ein Ziel: einmal Erdbeer, einmal Vanille.

In den vergangenen Tagen wirkte Erfurts Innenstadt wie die Kulisse eines Films. Die Ladentüren sind verschlossen. Egal, ob ortsansässige Händler oder Ladenketten, sie dürfen nicht öffnen. Wie sie das ihren Kunden mitteilen, offenbart ein Rundgang durch die Stadt. Da gibt es die rational-sachlichen, die ohne Schmus die Fakten benennen. Und es gibt jene, die mit netten Worten, manchmal sogar handgeschrieben, ihre Kunden informieren, aber eben auch ein paar mutmachende Worte mit auf den Weg geben.

Dieses Schild hängt an der Tür eines Cafés am Domplatz. Foto: Anja Derowski

Hier ein paar Auszüge:

„Wir mussten schließen und sind doch für Sie da.“

„Nun bloß nicht irgendwas trinken, verschönert euch die Tage mit gutem Kaffee.“

„Aufgrund der aktuellen Situation bleibt unser Geschäft leider geschlossen. Jedoch schmücken wir Ihr Leben weiterhin. . . . Wir finden eine brillante Lösung.“

„Wir glauben, dass Distanz uns Menschen gerade jetzt durchaus wieder zusammenrücken lassen kann.“

„Geben Sie acht auf sich und Ihre Lieben, bleiben Sie gesund und verlieren Sie nicht den Mut.“



Auch dem Paketzusteller wird besondere Aufmerksamkeit geschenkt:

„Lieber DHL-Freund, wir kennen uns. Bitte im Haus überall klingeln. Einer ist da.“

Es ist eine schwierige Zeit, die die Einzelhändler durchmachen. Im sozialen Netzwerk Facebook hat sich die Gruppe #keeperfurtalive gegründet, Administrator ist Sólyom-Nagy Máté, vielen ist der Sänger bekannt aus Erfurts Theater.

In der Facebookgruppe ruft er dazu auf, lokale Händler zu unterstützen: „Und warum wir das tun sollten? Nicht aus Gutmenschentum. Aus purem Eigennutz. Wir hoffen alle, dass wir die nächste schwere Zeit gut überstehen werden. Und wenn wir dann in unserer Stadt spazieren gehen, wollen wir eine lebendige Stadt mit zufriedenen, glücklichen Einwohnern sehen. Es geht nicht um „sie“. Es geht um UNS. Wir alle sind diese Stadt.“

Wenn alle beschließen würden, so meint Sólyom-Nagy Máté, nur fünf Prozent ihrer Einkäufe ganz bewusst lokal, regional zu tätigen, „dann können wir weit mehr bewirken, als wir denken“.

Mit diesem Gedicht macht eine Ladenbesitzerin auf der Langen Brücke Mut. Foto: Anja Derowski

In den Geschäften in der Innenstadt herrscht dennoch teils reges Treiben. Manche Besitzer nutzen die Zeit für eine Inventur, andere für eine Renovierung. So steht etwa Barbara Saitz mit Schürze und Pinsel in ihrem Spielzeuggeschäft in der Neuwerkstraße. Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ tönen durch den Raum, ihre Kinder Golde und Ruben packen mit an. „Wir wollten schon seit langem renovieren“, meint die Erfurterin. „In zehn Jahren hat sich der Geschmack verändert. Wir streichen nun die Regale weiß, mein Sohn stattet sie mit Lichtelementen aus.“ Barbara Saitz steht permanent in Kontakt mit anderen Erfurter Händlern. Gegenseitig informieren sie sich über Förder- und Versandmöglichkeiten, beispielsweise auch über das neue Landesprogramm „Thüringen packt´s“. Das vergangene Jahr, meint Barbara Saitz, sei ein gutes Jahr gewesen. „Die Leute gehen wieder in den Laden.“ Nun hofft sie, wie alle Händler, dass die Kunden auch in diesen Zeiten die Treue halten. Und fügt abschließend hinzu: „Wenn ich zuhause bleiben würde, würde ich verrückt werden.“ Dann streicht sie weiter die Regale. – Und wie war das nun mit dem Eis? Der Verkauf von Straßeneis wurde thüringenweit wieder genehmigt, natürlich unter strengen Hygienevorschriften. Also, liebe Erfurter, auf geht’s. Es darf natürlich auch Schoko sein . . .