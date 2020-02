Ende März fallen weitere Entscheidungen

Die heiße Zeit im Karneval hat begonnen. Die Gemeinschaft Erfurter Carneval (GEC) war vor zwei Wochen mit der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten in unruhiges Fahrwasser geraten. Auf eigenen Wunsch lässt er sein GEC-Präsidentenamt nun ruhen. Vize Marcus Danz hat vorerst die Geschäfte übernommen.

In der Politik brodelt es – Karneval wird dennoch gefeiert. Wie ist die Stimmung unter den Narren?

Grundlegend kann ich sagen, dass die Stimmung nicht angekratzt ist. Ich habe mit den Vereinen Kontakt, und von dort kam nur positive Rückmeldung. Vor allem die Tänzer sind zu jung, um sich mit diesem schwierigen Thema zu befassen. Ich bin der Meinung, dass wir primär nicht beschnitten sind.

Welcher Wind weht Ihnen als GEC-Vertretung von Thomas Kemmerich entgegen?

Ich bin schon etwa zehn Jahre beim Karneval – egal ob als Beisitzer im Präsidium oder Moderator. Gern übernahm ich Verantwortung. Die Präsidenten kennen mich – und die Akzeptanz wird ja über sie in die Vereine reingetragen. Und wenn du stetig und konstant präsent bist, hast du den Vorteil, dass sie eine Beziehung zu dir haben. Die Vereine hören mir zu, achten mich.

Viel Zeit zum Überlegen hatten Sie nicht . . .

Als wir mit den Präsidenten zusammensaßen, habe ich gesagt, dass ich diese Stellvertretung wahrnehme. Und dass das nur funktioniert, wenn alle am gleichen Ende ziehen. Da sind alle einstimmig drauf eingegangen. Sie wollen mich unterstützen und nicht hängen lassen.

Die 13 Vereine sind sich einig darüber, dass Thomas Kemmerich Präsident bleibt?

Sie sind sicherlich in ihrer Ausrichtung unterschiedlich. Aber was die Sache angeht, da sind sich alle einig. Sie stellen ihre Befindlichkeiten zurück und sagen, für den Karneval machen wir jetzt alles, damit es weiter funktioniert. Gerade auch in Anbetracht der Deutschen Meisterschaften. Denn so eine große Nummer, es werden etwa 13.000 Besucher erwartet und etwa 5000 Aktive, kriegst du allein nicht gestemmt. Ich rechne pro Tag mit etwa 300 Ehrenamtlichen, die die gewerblichen Kräfte unterstützen.

Kehren wir zurück zur GEC, zur Präsidentschaft von Thomas Kemmerich. Wie geht es weiter?

Die Entscheidungsfindung wird nach den Meisterschaften sein. Diese wollen wir erstmal korrekt über die Bühne bekommen. Die Zeit, die sich Thomas derzeit nimmt, gilt seiner politischen Karriere. Sollte das bis Ende März geklärt sein, setzen wir uns alle an einen Tisch und reden, wie es weitergeht. Aber wie es weitergeht, das steht in den Sternen.

Diesen Zeitplan kennt auch Herr Kemmerich?

Er weiß, dass er sich Ende März äußern muss. Der Aufschub war abgesprochen. Bis dahin ruht sein Amt.

Darüber sind sich alle einig?

Tatsächlich war sich in dieser Sondersitzung die GEC so einig wie noch nie. Die Gemeinschaft war eine Gemeinschaft. Wir lassen uns nicht von außen beeinflussen. Wir kümmern uns um das, was primär ist: die fünfte Jahreszeit.

Was wäre für die GEC das Beste?

Naja, das ist immer subjektiv. Ich kann sagen, dass wir in der Sitzung beschlossen haben, dass derzeit keine Gründe vorliegen, Thomas als Präsident abzuwählen. Da müsste etwas Schädigendes vorliegen. Er hat uns, die GEC, nicht geschädigt. Zunächst muss Thomas für sich wissen, was Sache ist. Die Vereine stehen hinter ihm, sonst hätten wir ihn schon abgewählt. Es muss jeder die Möglichkeit bekommen, sich persönlich äußern zu können vor dem Gremium. Das macht jetzt keinen Sinn, weil alle viel zu tun haben. Es ist im Moment schlicht die Zeit nicht da, sich damit auseinanderzusetzen. Wir funktionieren. Wir organisieren in unseren Arbeitskreisen, beispielsweise für den Umzug oder die Meisterschaft. Ich habe sehr verlässliche Säulen, die alle im Hintergrund agieren. Da sind wir gut aufgestellt – bis zu dem Zeitpunkt nach der Meisterschaft. Und dann müssen wir uns ohnehin für die kommende Session neu aufstellen. Wir werden dann zusammensitzen und auch über die weitere Ausrichtung sprechen.

Würden Sie die GEC-Präsidentschaft übernehmen?

Dazu kann ich mich derzeit nicht äußern, was vor allem mit meiner Arbeit zu tun hat.

Höhepunkt ist der Umzug. 35.000 Euro waren im Nachtragshaushalt eingeplant, doch über den wird erst im März abgestimmt? Wie finanziert die GEC den Umzug?

Die Kosten des Umzugs sind mit der Mittelbewilligung durch den Stadtrat gesichert. Aufgrund der guten Zusammenarbeit mit der Stadt Erfurt gehen wir davon aus, dass diese die Förderung im Sinne der Bewahrung des Brauchtums bewilligt.

Was heißt gute Zusammenarbeit?

Wir stehen in direktem Kontakt mit der Stadtverwaltung und vor allem mit dem Oberbürgermeister. Wir finden bei ihm stets ein offenes Ohr. Er unterstützt uns. Natürlich weiß er auch nicht, wie der Stadtrat abstimmt. Aber er will für uns sprechen, es geht um Kultur. Es geht hier nicht um Thomas Kemmerich als Person! Es geht auch nicht nur um die 2000 Aktiven in der GEC. Es sind weitaus mehr, da sich Narren aus dem gesamten Freistaat am Umzug beteiligen.

Die Narren kennen Sie, aber ein Großteil der Erfurter nicht. Wer ist Marcus Danz?

Nun, ich bin 28 Jahre alt, Meister in der Informationstechnik. Geschäftsführer bin ich von der Eltrok Sicherheitstechnik GmbH & Co KG. Eltrok, das sind sieben Firmen, ich bin einer von sieben Geschäftsführern und habe die Verantwortung für 52 Mitarbeiter. Haupthobby ist natürlich der Karneval, aber ich habe noch weitere kleine Firmen. Ich bin ein Unternehmer mit Leib und Seele, 24/7 sozusagen.

Woher kommt die Motivation, so stark ehrenamtlich aktiv zu sein?

Mir geht es sehr gut. Ich darf viel erleben. Dieses Ehrenamt ist mein Anteil an der Gesellschaft, den ich zurückgebe. Der eine macht das rein über den finanziellen Teil. Auch Eltrok sponsert im sechsstelligen Bereich. Ich investiere aber auch gern Zeit ins Ehrenamt. Da kann ich meine Stärken einbringen.

Zum Abschluss dürfen Sie sich etwas wünschen für diese Tage.

Natürlich volle Säle. Dass es im Sinne des Brauchtums harmonisch abläuft, dass der Spaß nicht auf der Strecke bleibt. Das sich alle besinnen auf das Ursprüngliche im Karneval. Ein friedlicher Umzug ist wichtig. Ich wünsche mir, dass die Besucher dorthin kommen des Umzugs wegen und nicht, um Meinungsbilder loszuwerden. Karneval hat mit Politik nichts am Hut. Wir sind das Spiegelbild der Gesellschaft. Wir reflektieren verschiedenste Themen. Wir werden, wie auch eine Bütt, keine Meinung kundtun.