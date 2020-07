Erfurt. Die Bahnhofstraße in Erfurt ist derzeit eine Baustelle, durch die noch die Straßenbahn fährt. Die Stadt äußert in einem Video Unverständnis über die Passanten, die sich durch diese Enge quetschen.

Erfurt appelliert an Fußgänger und Radfahrer: Umleitung statt Baustelle nutzen

Seit Samstag wird an der Kreuzung Juri-Gagarin-Ring/Bahnhofstraße gebaut - eine Kreuzung, an der an normalen Tagen rund 30.000 Fahrzeuge gezählt werden. Für die Bauzeit bis voraussichtlich Ende August gibt es eine Umleitung: vom Ring über die Trommsdorffstraße/Schillerstraße/Löberstraße und wieder zurück auf den Ring. Die westliche Umleitung führt von der Bahnhofstraße durch die Augustmauer. Direkt hinter dem Bankgebäude geht es nach links. Hier wurde extra ein Übergang angelegt, der auf der anderen Straßenseite zum Ärztehaus führt. Auf der östlichen Seite verläuft die Umleitung etwas großräumiger über die Bürgermeister-Wagner-Straße und die Schmidtstedter Straße. „Das läuft auch nach den ersten Tagen sehr, sehr gut“, konstatiert Erfurts Pressesprecherin Heike Dobenecker.

Auch die Fußgänger und Fahrradfahrer müssen derzeit andere Wege nehmen. Dafür sind Umleitungen ausgeschildert - „aber leider fehlt es aktuell sowohl bei Fußgängern als auch bei den Fahrradfahrern an der nötigen Akzeptanz für die Umleitung. Und das kann mitunter sehr gefährlich werden“, erklärt Dobenecker anhand eines Videos, mit dem die Stadt aufrütteln will.

Fußgänger und Radfahrer verstoßen gegen die geltenden Verkehrsregeln

60 Straßenbahnen pro Stunde fahren tagsüber durch diese Baustelle. Gleich neben den Gleisen beginnen die Bauzäune. Platz für Passanten ist da Fehlanzeige. Dennoch ziehen viele den verbotenen Weg durch die Gleise und unmittelbar an den Bahnen vorbei vor. Für die Fahrerinnen und Fahrer der Evag ist dies eine enorme Herausforderung.

„Leider müssen wir feststellen, dass hier in Größenordnungen gegen die geltenden Verkehrsregeln verstoßen wird - insbesondere leider durch Fußgänger und Radfahrer. Es ist so, dass wir uns hier sehr viel Mühe gegeben und eine sehr umfangreiche Fußgänger- und Radfahrerführung ausgeschrieben haben. Uns ist bewusst, dass die nicht komfortabel ist, aber die ist letztlich einfach notwendig, weil es hier um Verkehrssicherheit geht“, kommt auch Frank Helbing, Abteilungsleiter Verkehr im Tiefbau - und Verkehrsamt, zu Wort.

Der Gleisbereich zur Überquerung des Juri-Gagarin-Rings muss für Fußgänger und Radfahrer gesperrt werden, weil die Bahn dort fährt und bis an den Gleisbereich gebaut wir. „Ich kann einfach nur an die Vernunft und den gesunden Menschenverstand appellieren, dass jeder diese Umleitung akzeptiert und auch nutzt. Jeder, der hier durchläuft, spielt mit seinem eigenen Leben, spielt mit seiner eigenen Gesundheit und am Ende auch mit der Gesundheit anderer“, kritisiert mahnt Helbing noch einmal ausdrücklich.

Fahrradfahren auf dem Anger während der Bauzeit verboten

„Wir haben diese Verbote noch mal durch zusätzliche Hinweisschilder ergänzt, haben auch die Umleitungen noch einmal kenntlicher gemacht. Und aus diesem Grunde, muss ich sagen, sind wir mit unseren Möglichkeiten hier irgendwo am Ende. Halten Sie sich an die Verkehrsregeln! Jeder, der dagegen verstößt, begeht keinen Kavaliers- oder Bagatelldelikt.“

Der Appell richtet sich gleichsam an die Fußgänger und Radfahrer auf dem Anger. Zudem sollten Fahrradfahrer dringend beachten, dass während der Bauzeit das Fahren auf dem Anger untersagt ist.

