Erfurt bekommt 222 neue Bänke - hier wurden die ersten aufgebaut

Im November vorigen Jahres wurden Bürger und Ortschaftsräte aufgefordert, mögliche Standorte für Bänke in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld dem Garten- und Friedhofsamt der Landeshauptstadt mitzuteilen.

Die zur Aufstellung erforderlichen Vorbereitungen, zu denen auch Genehmigungen verschiedenster Ämter und Versorgungsunternehmen gehörten, sind nunmehr abgeschlossen., teilte die Stadt Erfurt am Donnerstag mit.

Weitere „Bänke für Erfurt“ werden in Ortsteilen und Neubaugebieten installiert

Die ersten Bänke wurden am Predigerplatz sowie im Erfurter Südpark aufgestellt. Weitere Bänke werden in Egstedt, Hochheim, Hochstedt und im Neubaugebiet Erfurt-Südost sowie am Ringelberg folgen.

Berücksichtigung fand laut Mitteilung auch der Hinweis des Seniorenbeirates der Stadt Erfurt, seniorenfreundliche Bänke einzubeziehen. Diese Banktypen besitzen eine größere Sitzhöhe und die Sitzfläche ist geringer geneigt, um das Setzen und Aufstehen zu erleichtern. Für weitere Hinweise zu gewünschten Bankstandorten wende man sich unter der unten genannten E-Mail-Adresse bitte an das Garten- und Friedhofsamt.