Erfurt: Der grüne Kresse-Teppich wächst

Er lacht wieder. Ralf Fischer, der Mann, der in Erfurt stellvertretend wie kein anderer für den Brunnenkresseanbau steht, er hat die düsteren Gedanken zu den Akten gelegt. Aufgeben, daran hatte er im letzten Jahr ernsthaft gedacht. Zu niederschmetternd waren die Ergebnisse in seiner generationenübergreifenden Kresseklinge zwischen Hochheimer Straße und Motzstraße. Doch nun zieht sich ein grüner Teppich langsam über die Klinge. So dicht, wie in den letzten Jahren nicht mehr. Die Geschichte einer glücklichen Fügung, von Freunden und vielen Helfern.

Am 3. September war es soweit. Ralf Fischer wollte aufgeben. Alle Versuche, die Brunnenkresse an ihrem traditionellen Standort zu retten, waren offenbar umsonst. Sämtliche 50.000 Pflanzen, die er mühsam aus seinem Vorrat an Samen selbst herangezogen hatte, waren umgekippt. Hinüber. Dabei hatte sich eigentlich alles so gut angelassen. Denn seit dem Frühjahr hat der 68-Jährige professionelle Helferinnen. Zwei Studentinnen der Fachhochschule für Gartenbau - Miriam Schmidt und Anne Berger. Die beiden jungen Damen kamen bei einem Betriebsausflug zur Kresseklinge von Ralf Fischer. Grüne Liebe auf den ersten Blick. „Er hat uns schön mit Glühwein bewirtet", sagt Miriam Schmidt. Für die 21-jährige Wormserin eine Initialzündung. Der kleine Betrieb und das Besondere seines Produkts hatten Wirkung hinterlassen. Zehn Wochen lang halfen die beiden Studentinnen, die Fischer-Klinge wieder zu revitalisieren.

Als die 50.000 Pflanzen ins Wasser gesetzt wurden, sah alles nach Happyend aus. Dann der Rückschlag. Fischer telefonierte mit dem Landesverband für Gartenbau, der stellte Verbindung zur Gärtnerei von Andreas Palinske in Mittelhausen her. Der war bereit, aus Fischers Kressesamen nochmals Setzlinge für einen Neuanfang zu ziehen.

Verstopften Klingeabflussaufwendig selbst gereinigt

Fischer ging inzwischen das Wasserproblem – Ursache allen Übels - an. Selbst getan ist besser als auf Hilfe warten und hoffen. Die Stadt hatte immer wieder viel versprochen, aber nichts getan, um eines ihrer Buga-Zugpferde zu retten. Mit Schutzmasken und dem Slogan „Einfach mal die Kresse halten“ war es nicht getan. Fischer machte sich mit seiner neuen Nachbarin, der Kresse-Neueinrichterin Julia Riehm, daran, den verstopften Klingeabfluss zu reinigen. Daneben stehende Weiden hatten ihre Wurzeln ins Betonrohr getrieben. Ergebnis: in den Klingen von Fischer und Riehm stand das Wasser zu hoch. Kresse braucht aber nur zwei Zentimeter, um zu gedeihen. Es wurde improvisiert. Man schaffte es, ein Stahlrohr in das Betonrohr zu stecken und mit dem Bagger der Nachbarin wie einen Flaschenreiniger durchzuziehen. Dem hatten die Weidenwurzeln, die heute noch als stille Trophäe überm Zaun hängen, nichts entgegenzusetzen.

Zudem wurde die Mauer, die Fischers Nachbar Liedke, warum auch immer, in seine vergammelte Klinge – die nunmehr von Julia Riehm bewirtschaftet werden soll - eingezogen hatte, durchlässig gemacht. Und plötzlich klappte es. Kein Brackwasser mehr, der Abzug sauber. Die Klinge „zog“ wieder, wie Fachmann Fischer sagt. Und das üppige Kresse-Grün lässt ihn jubeln. „Jetzt ist das grüne Glück wieder im Kopf angekommen", sagt er überschwänglich und voll des Dankes für seine vielen Helfer.

Glasklares 11,2 Grad kaltesWasser sprudelt wieder

Die beiden Studentinnen, Ehefrau Carola, Sohn Thomas und sein bester Kumpel Reinhard König. Sie alle haben ihre Aktie daran, dass es in Erfurt mit dem Kresseanbau weitergehen wird. Fischers Gedanken ans Aufgeben sind seit dem 29. September - dem Tag seiners persönlichen „Mauerfalls“ - wie weggeblasen. Für ihn der Beweis, dass dieses Bauwerk der Grund allen Übels war. So wie er es immer gesagt hatte, aber es keiner hören wollte. „Die Hilfe der Stadt war sehr übersichtlich", sagt er. Nun sprudelt wieder glasklares, permanent 11,2 Grad kaltes Wasser durch die Klingen. Aus den 500 Quadratmetern Anbaufläche könnten künftig wieder 2000 werden. Wenn es nach Fischer geht, wäre es ihm am liebsten, die beiden Studentinnen würden ihn beerben und den Betrieb übernehmen. 6000 Kilo Kresse pro Jahr zwischen September und April, davon könnte man leben.

Auf seine beiden Studentinnen lässt der Ur-Erfurter nichts kommen. „Das sind zwei Gärtnerinnen mit Herz, das habe ich gleich gemerkt", sagt er und blickt glücklich und zufrieden auf einen Korb voll sattgrüner Kresse, die Miriam Schmidt gestern geerntet hatte. Ihre erste Kresseernte übrigens. „Ich bin total glücklich, dass es sowas noch gibt", sagt Fischer. In seinem neuen Elan hat er sich sofort daran gemacht, Kresse-Produkte für die Bundesgartenschau zu entwickeln - Kressesenf, Kressebonbons, Kresse-Marmelade, Kresse-Cracker, Kresse-Salz, Kresse-Senf. Ralf Fischer ist wieder voll von Ideen, seit er weiß, es geht weiter. „Wie schmeckt Erfurt? Nach Brunnenkresse", sagt der zum Buga-Partner Ernannte und grinst breit.