Erfurt erhöht Gebühren für Straßenreinigung um 15 Prozent

Grundstückseigentümer müssen voraussichtlich ab Januar tiefer in die Tasche greifen. Dem Stadtrat liegt ein Beschlussantrag der Stadtverwaltung vor, nach dem die Straßenreinigungsgebühren um durchschnittlich rund 15 Prozent steigen sollen.

In der höchsten Reinigungsklasse, die der täglichen Säuberung von Straße und Gehweg entspricht, sollen die Grundstückseigentümer künftig 78,45 Euro im Jahr für jeden Meter Grundstück bezahlen, der an die Straße grenzt. Wird sie einmal wöchentlich ausgeführt, soll die Säuberung von Straße und Gehweg 14,01 Euro statt 10,47 Euro kosten.

Wird nur die Straße einmal wöchentlich gereinigt, werden 4,05 Euro statt 3,58 Euro pro Jahr und Frontmeter fällig. In der niedrigsten Klasse wird alle zwei Wochen nur die Straße gereinigt. Hier sollen die Gebühren von 1,79 Euro auf 2,02 Euro steigen.

Steigende Kosten bei Lohn und Kraftstoff

Die Gebühren werden alle vier Jahre angepasst. Dabei werden steigende Lohn-, Material und Kraftstoffkosten sowie Investitionen der Stadtwirtschaft berücksichtigt. Bei der jetzt geplanten Gebührenerhöhung kommen aber noch zwei Faktoren hinzu, bestätigt Erfurts Tiefbauamtsleiter Alexander Reintjes.

Seit 2016 ist nämlich die Reinigung der Bürgersteige mit der Auflage verbunden, kein Glyphosat oder ähnliche chemischen Keulen gegen Unkraut mehr zu verwenden. „Bei der letzten Kalkulation hat die Stadtwirtschaft den gestiegenen Aufwand unterschätzt“, sagt Reintjes.

Im Sinne der Bürger habe die Stadt dennoch darauf gedrungen, dass die Leistungen wie vereinbart erfüllt und die Bürgersteige gründlich gereinigt werden. Mit der aktuellen Erhöhung würden die Gebühren nun an die tatsächlichen Kosten angepasst.

Kalkulationsfehler nachgebessert

„Der Kalkulationsfehler ist nachgebessert worden“, sagt Reintjes. Deshalb fällt die Gebührenerhöhung auch in jenen Fällen stärker aus, in denen die Bürgersteige in der Leistung enthalten sind.

Zudem sei der Leistungsumfang insgesamt etwas erhöht worden, erläutert der Tiefbauamtsleiter. Konkret sollen einige Straße künftig häufiger gereinigt werden als bisher. Die Absprachen dazu seien gemeinsam mit den Ortsteilräten erfolgt, sagt Reintjes.

Anteilig auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden die Kosten für die Reinigung der Straßen, an denen auch tatsächlich Grundstücke anliegen. Der Gemeindeanteil liegt in diesen Abschnitten normalerweise bei 25 Prozent. Bei den Straßen aus der höchsten Reinigungsklasse, die stark öffentlich genutzt werden, beträgt der Gemeindeanteil 40 Prozent.

Bahnhofsunterführung wird häufiger gereinigt

Die Säuberung von Brücken und Unterführungen, zusätzliche Reinigungsmaßnahmen in der Innenstadt, die Säuberung der Parkplätze und die Reinigung der restlichen Straßen etwa entlang von Grünanlagen und Parks werden aus dem Haushalt bezahlt. Auch hier steigen die Beträge deutlich.

Das liegt zum einen daran, dass die Nassreinigung der Bahnhofsunterführung künftig wöchentlich statt wie bisher alle zwei Wochen durchgeführt werden soll. Mehr Geld muss zudem für die Parkplätze ausgegeben werden, weil sich die betroffene Fläche vergrößert hat.

Sonderanstrengung im Buga-Jahr

Fast 400.000 Euro aus dem Haushalt extra sollen zudem im Buga-Jahr 2021 an die Stadtwirtschaft fließen. Sie sind für zusätzliche Reinigungsmaßnahmen in den Buga-Monaten gedacht, in denen die Stadt besonders im Rampenlicht steht.

Die neue Gebührenordnung soll für vier Jahre gelten. Die Kalkulation der Stadtwirtschaft betrachtet daher die Kosten, die über diesen Zeitraum entstehen.