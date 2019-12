In Erfurt wird es zunehmend schwierig, nachts ein Taxi zu bekommen. Mehrere Stadträte berichten von Bürgern, die vergeblich versucht haben, nach einer Party mit dem Taxi nach Hause zu kommen oder in den frühen Morgenstunden einen Zug zu erreichen. „Weder am Bahnhof noch per Anruf haben diese Kunden ein Taxi bekommen“, sagt Thomas Pfistner (CDU).

„Es gibt Zeiten, wo Sie kein Taxi bekommen“, bestätigt Wolfgang Schwuchow, Vorstand von Das City Taxi, einem der beiden großen Unternehmensverbände in Erfurt. „Es sind weiße Flecken entstanden, in denen wir nicht mehr bedienen können.“ Er wundert sich nicht, wenn manche Fahrgäste sich an die DDR erinnert fühlen. Damals hatte die besten Chancen auf ein Taxi, wer einen Fahrer persönlich kannte.

Für Schwuchow sind diese weißen Flecken nur die ersten Anzeichen einer Krise. Auch tagsüber müssten die Fahrgäste teils immense Wartezeiten hinnehmen. Viele Stammkunden hätten sich darauf eingestellt und seien froh, überhaupt ein Taxi zu bekommen.

„Verzögerte Folge der Mindestlohn-Einführung“

Der Unternehmer sieht den Mangel an einsetzbaren Fahrzeugen und Personal auch als eine verzögerte Folge der Mindestlohn-Einführung 2015. In der Taxibranche habe der Mindestlohn die gesamte Struktur auf den Kopf gestellt. Wurden die Fahrer früher am Umsatz beteiligt, werden sie jetzt nach Stunden bezahlt. Bereitschaftszeiten, in denen die Fahrer untätig auf Kunden warten, belasten die Kalkulation.

Das wird vor allem nachts spürbar, wo die Wartezeiten wegen des geringeren Bedarfs oft länger sind. Für die Unternehmer kommt noch hinzu, dass sie den Fahrern Nachtzuschlag bezahlen und somit noch höhere Kosten entstehen.

Damit die Kalkulation weiter aufgeht, müssten die Tarife angepasst werden, findet Schwuchow. Das habe die Stadt jedoch mehrfach abgelehnt. Schwuchow kann sich auch vorstellen, dass die Stadt einen Ausgleich für die Bereitschaftszeiten bezahlt. Er ahnt aber auch, dass solch eine Subvention angesichts der Haushaltslage nur schwer vorstellbar ist.

„Die Bedingungen sind auf jeden Fall schwierig“, bestätigt Andreas Herz, Vorstand des zweiten großen Unternehmensverbandes in Erfurt, der Taxigenossenschaft. Er sieht die Lage nicht ganz so krass. Das Taxigeschäft basiere auf einer Mischkalkulation, in der gewisse Wartezeiten eingepreist sind. Zudem wollten die Unternehmen die Kunden schließlich nicht verprellen und seien auch im wirtschaftlichen Interesse durchaus bemüht, Fahrzeuge doppelschichtig einzusetzen.

Kaum jemand reagiert auf Job-Anzeigen

Ein Grundproblem aber bestätigen beide Unternehmer: Es wird immer schwieriger, Fahrer zu finden. Hohe Anforderungen und keine einfachen Arbeitsbedingungen haben dazu geführt, dass kaum jemand auf Job-Anzeigen reagiert. Die Zahl der eingesetzten Taxen ist daher stark gesunken.

Auch von der Stadt fühlen sich die Unternehmer nicht ausreichend gehört. Sie finden, der Betrieb würde schon erleichtert, wenn Taxis alle Busspuren nutzen könnten, auch bei Baustellen, oder wenn die Stadt dafür Sorge tragen würde, dass die Taxi-Stellplätze auch nachts nicht von fremden Autos zugeparkt werden.

Ihre Forderung nach einem höheren Tarif kann Stadtrat Thomas Pfistner nur schwer nachvollziehen. Vor wenigen Jahren seien die Preise massiv erhöht worden. Erfurt habe seitdem mit die höchsten Taxi-Tarife in Deutschland.

Pfistner sieht die Stadt in der Pflicht. Es müsse gewährleistet sein, dass Bürger ohne Auto auch nachts durch die Stadt kommen. „Bei der nächsten Konzession muss das festgeschrieben werden“, findet er.

Der Verwaltung sind die Beschwerden nicht bekannt

Die Stadtverwaltung vermeidet klare Aussagen zum Thema. Die Beschwerdelage sei der Stadt nicht bekannt, meinte kürzlich im Wirtschaftsausschuss Rolf Klimek, der zuständige Abteilungsleiter im Bürgeramt. Welche Schritte möglich sind, wenn viele konkrete Beschwerden vorliegen, sagte er nicht. Er deutete aber an, dass höhere Anforderungen an die Nacht-Bereitschaft nur bei einer Tariferhöhung durchsetzbar seien.

Die Nacht-Bereitschaft schultern derzeit die großen Unternehmen. Die Einzelunternehmer fahren tagsüber, wenn es lukrativer ist. „Es existiert eine Bereitstellungspflicht, aber sie ist für die Nachtstunden nicht so klar definiert“, sagt Martin Kammer, Geschäftsführer des Landesverbandes Verkehrsgewerbe. Mehr Druck auf die Unternehmen würde auch nichts bringen. „Sie würden dagegen klagen“, meint er.

Besser sei es da etwa, kaum genutzte Nachtbusse durch Linien-Ruftaxis zu ersetzen. So kämen mehr Taxis auf die Straße, die in der restlichen Zeit den normalen Taxidienst verrichten könnten.

„Ende der Fahnenstange ist erreicht“

Kammer sieht den Taxi-Mangel als landes- und bundesweites Problem. Zugleich warnt er davor, die Situation „aufzubauschen“. „Nicht immer entsprechen die vernommenen Beschwerden einer Datengrundlage“, sagt er. „Die Taxiunternehmen sind flexibel und stoßen ihre Kundschaft nicht mit Absicht vor den Kopf.“

Wolfgang Schwuchow von Das City Taxi befürchtet aber, dass sich die Lage noch verschlimmert. „Jahrelang haben wir gezaubert, aber das Ende der Fahnenstange ist erreicht“, sagt er. „Wenn der Mindestlohn weiter erhöht wird, gar auf 12 Euro, dann ist das für uns der Todesstoß.“