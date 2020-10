Erfurt: Infektionsherde liegen in vielen Bereichen

In Erfurt müssen die Infektionsherde in ganz unterschiedlichen Bereichen nachverfolgt werden.

Zehn weitere Menschen sind seit Samstag in Erfurt positiv auf das Corona-Virus getestet worden – so der Stand am Montag 8 Uhr. Am Sonntag waren keine Zahlen gemeldet worden. Damit gibt es in Erfurt 60 aktive Infektionen mit dem Coronavirus bei bislang während der Pandemie insgesamt 302 positiv getesteten Personen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog