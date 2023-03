Erfurt liest: Dieser Roman erklärt, was nach dem Tod kommt

Erfurt. Susanne Nowak von der Stadtbibliothek Erfurt empfiehlt den Roman „Der Atlas des Teufels“. Darin spielen Glaubensrichtungen quer durch alle Jahrhunderte eine Rolle.

Nachdem uns der „Atlas des Himmels“ mit opulenten Bildern in den Himmel entführt hat, geht es jetzt mit dem Buch „Der Atlas des Teufels: Eine Erkundung des Himmels, der Hölle und des Jenseits“ von Edward Brooke-Hitching genauso üppig in die Hölle.

Susanne Nowak Foto: Marco Schmidt

Quer durch alle Jahrhunderte, Kontinente und Glaubensrichtungen erkundet der Autor, was sich Menschen vorstellen, was nach dem Tod kommt. In mystischen Geschichten und mit interessanten Fakten geht es vom Totenreich der alten Ägypter, über die nordische Unterwelt hin zu biblischen Höllenvorstellungen.

Und wenn man durch alle Höllen und Fegefeuer gegangen ist, erreicht man im dritten Teil des Buches endlich Himmel und Paradies.

Der Autor führt uns dabei unter anderem nach Walhalla, auf die Insel der Seligen und in den Garten Eden. Begleitet werden wir auf dieser Reise von unzähligen Teufeln, Dämonen, Gottheiten, Engeln und sonstigen Fabelwesen.

Susanne Nowak ist Lektorin für Regionalkunde in Erfurt.